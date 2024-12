A lakók többek között önkéntes járőrökkel biztosítják az utcákat, akik egyes esetekben kicsit túlbuzgónak is bizonyulnak – írja az Index.

A helyiek szerint a kerületben alapvetően jó a közbiztonság, decemberben mégis megsokasodtak a betörések. Napi rendszerességgel töltenek fel beszámolókat és biztonsági kamerás felvételeket a témában létrehozott Facebook-csoportba.

Úgy tűnik, hogy az elkövető a családi házakat szemelte ki magának. A posztok szerint a tolvaj a nyitva felejtett bejárati ajtókon és ablakokon át jutott be a családi házakba, majd pénztárcákkal, táskákkal és készpénzzel távozott. Éjszaka és fényes nappal is lecsapott már, volt olyan ház, ahova úgy surrant be, hogy a lakói ébren voltak otthon

– írta az egyik rákosmenti lakos.

A személyleírás alapján a betörő egy sportos alkatú, kapucnit és maszkot viselő férfi.

Az Indexnek eljuttatott levél írója jelezte, hogy a kerület Facebook-csoportjaiban többen összefogtak, és lakossági járőrszolgálatot indítottak, autóval és gyalogosan járják az utcákat, figyelik a környéket. Mint írta, a betörésekkel kapcsolatban megkereste a kerületi polgárőrséget és a rendőrkapitányságot is, de egyelőre nem kapott választ tőlük.

A csoportban megtalálható egy december 20-án készült biztonsági kamerás videó például, amelyen legalább három személy látható, ahogy átmásznak egy kerítésen. A feltöltő szerint a betörők pajszerrel törték fel az ablakokat.

Több posztban megjelenik egy visszatérő elem, az 1,3-as ezüstszürke Suzuki Swift, amely feltűnően lassan közlekedik, így figyelve az ingatlanokat, és a lakókat.

Az egyik poszt szerzője megjegyzi, hogy a lekért műszaki adatlap szerint a jármű 2020-tól hivatalból átmenetileg forgalomból kivont állapotban van. Erősen gyanús még, hogy az autó összes ablaka be van sötétítve, így nem látható, vagy kik ülnek benne.

A lakók szerint összesen akár négyen is lehetnek a betörők, és egy fekete Opelt is használhatnak, amelyet a csoportban többen is megerősítettek.

Persze a csoportban arra is találni példát, hogy egyes esetekben az önkéntes járőrök is képesek túlzásokba esni. Volt, aki arra kérte az önkéntes járőröket, hogy a helyi polgárőrséggel egyeztessék tevékenységüket, a poszt alatt pedig többen jelezték problémáikat,

Sajnos sok jóra nem vezet, ha önjelölt, jogilag teljesen képzetlen emberek hatalommal próbáljak felruházni saját magukat. A történelem párszor már igazolta ezt. Könnyen lehet (ne így legyen), hogy a jogi tudatlanságuk végett majd ők jutnak a fogdára az üldözni vágyottak helyett

– írta egy csoporttag kommentben.

Előfordult már olyan helyzet is, amikor az önkéntes járőr autós üldözésbe kezdett egy csupán szabályos sebességgel közlekedő autóssal, így születtek olyan posztok is, amelyek a KRESZ betartására kéri az önkénteseket.