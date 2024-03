Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Csökkenő hitelkamatokra, az ingatlanpiac beindulására várnak a kelet-pesti kerületekben is, ahol épp a kedvezőbb piaci helyzetben bízó eladók tartják irreálisan magasan a hirdetési árakat, ami jelentősen megnehezíti most az értékesítést – ez derül ki a Balla Ingatlan közleményéből.

Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan kerületi irodájának szakmai vezetője szerint 2023-ban kínálati piac alakult ki a X. és XVII. kerületek ingatlanpiacán is, mivel számottevő infláció jellemezte a gazdaságot, ezzel párhuzamosan magasan jártak a jelzáloghitelek kamatai, illetve az energiaárak növekedése is közrejátszott abban, hogy az eladókra és a vevőkre is a kivárás volt jellemző.

A szakmai vezető szerint akár 15-20 százalékos eltérésről is beszélhetünk a tényleges eladási árhoz képest.

A túlárazásban most az is közrejátszik, hogy az eladók várakozásai szerint az állami támogatások és a csökkenő hitelkamatok felhajtják a keresletet, olyannyira, hogy reményeik szerint még az általuk elképzelt irreálisan magas árakon is találnak vevőt az ingatlanjaikra.

Nagyon kevés ingatlant tudunk most értékesíteni a meghirdetett áron, az alku szinte elmaradhatatlan része az ingatlanértékesítésnek

– mondta Kántor Istvánné, aki nagyjából 5-10 százalékra becsülte a most jellemző átlagos alku mértékét.

A két kerületben most leginkább az Akadémia-telepen, a Strázsahegyen és a Helikopter-lakóparkban álló sorházi lakások kelendőek, ezek értékesítési ára 70–80 millió forint között mozog.

Emellett szintén keresettnek számítanak a 80–100 négyzetméteres, önálló, egyszintes családi házak, amelyek ára 80–90 millió forint környékén jár most.