A PwC Magyarország a könyvvizsgálati üzletágában idén nyáron pilot jelleggel négynapos munkahetet vezet be – közölte az adótanácsadó cég.

Június elejétől augusztus végéig a vállalat 280 munkatársa csak hétfőtől csütörtökig fog dolgozni. A pilotban az audit tevékenységet folytató csapatok vesznek részt. A négynapos nyári munkahét, vagyis a nyári 3 napos hosszú hétvégék bevezetésével a szervezet célja, hogy segítse munkavállalóit a feltöltődésben és az egészséges munka-magánélet egyensúly kialakításában.

A cég a nyári, 32 órás munkaheteket munkaidőkeret alkalmazásával és munkaidő átcsoportosítással valósítja meg, így a munkavállalóknak csak a munkaidő beosztása változik, az alapbére nem.

Vonzó vállalatot építenek



Fontos kiemelni, hogy a négy napos munkahét nem csak munkaszervezési, de kulturális kérdés is. A vállalat menedzsmentje a munkavállalók igényeihez igazodva évek óta igyekszik minél rugalmasabb kereteket biztosítani, többek között a home office lehetőségével és a hibrid munkavégzéssel. A munkaidő rugalmasság mindezeken túl a munkaerő megtartás és bevonzás szempontjából is kulcsfontosságú, amit alátámaszt a PwC 2023-as Munkaerőpiaci preferencia felmérés kutatása is.

Stratégiai célunk a munkavállalói élmény növelése, hogy egy vonzó, szerethető vállalatot építsünk, ahol nem csak kimagasló szakmai fejlődésre van lehetőség, hanem ahová jó tartozni is

– mondta Radványi László, a PwC könyvvizsgálati üzletágának vezetője.

Folyamatos párbeszédben vannak a munkavállalókkal, odafigyelnek a visszajelzéseikre, az igényeikre és ezek mentén alakítják a rugalmas munkavégzési kereteket, a juttatásokat, a képzéseket, vagy akár az irodai környezetet. Így született meg az elmúlt években többek között a Mental Health program, illetve bevezették a nyári bermuda napokat és a kiterjesztett apasági szabadságot is.

Ahogy korábban más négy napos munkahét pilotot folytató cég, így a PwC is folyamatosan monitorozza, méri, elemzi az újítás hatását, és ezt követően fog dönteni annak további alkalmazásáról. A megközelítés alapvetően különbözik a korábban látott piaci megoldásoktól, mert a PwC munkaidő átcsoportosítással, és nem munkaidő csökkentéssel alakítja ki a négy napos nyári munkarendet.

Radványi László hozzátette: a négy napos munkahét gondolata is munkavállalói visszajelzések hatására vetődött fel azért, hogy javítsák a munka-magánélet egyensúlyát és megfeleljenek a megváltozott munkavállalói elvárásoknak.

A Telekom is pilot jelleggel elindította a négy napos munkahetet, de éppen a múlt héten jelentették be, hogy mégsem vezetik be, mert nem tartották elég hatékonynak.