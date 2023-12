Cáfolja az Európai Bizottság a magyar kormány állításait, miszerint koronavírus elleni vakcinákat kényszerített volna bármely tagállamra - írja a Népszava.

A Politico írt korábban arról, hogy a Pfizer még tavaly beperelte a magyar államot, amiért nem fizette ki és nem vette át a harmadik körös megrendeléseket. Bírósági dokumentumok szerint a magyar kormány az uniós vakcinabeszerzésen keresztül 3 millió oltóanyagot rendelt, azonban 2022 novemberében az ukrajnai háborúra hivatkozva jelezte, hogy ezt nem fogja kifizetni.

Kapcsolódó A lengyel után a magyar kormányt is milliárdokra perli a Pfizer

A Kormányzati Tájékoztatási Központ ezt azzal magyarázta, hogy az EU kényszerítette a tagállamokra a feleslegesen nagy mennyiségben rendelt oltóanyagokat.

„Az Európai Bizottság nem vásárolt Covid-19 elleni oltóanyagot, hanem a tagállamokkal folytatott konzultációk alapján keretszerződéseket írt alá vakcinák beszerzéséről a gyógyszercégekkel” - mondta a Népszava megkeresésére Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság szóvivője.

A bizottsági szóvivő felidézte, hogy a járvány idején minden fontos döntést egy olyan irányító testület hozott, amelyben minden uniós tagállam és az európai biztosok is képviseltették magukat. A Bizottság az itt hozott döntések alapján tárgyalt a vakcinagyártókkal.

A megrendelést a tagállam adta le, a vásárlásról is a tagállam és a gyógyszercég állapodott meg, majd a tagállam fizetett a készítményért

– jelentette ki De Keersmaecker.

A szóvivő arról is beszélt, hogy több tagállam is felül akarta vizsgálni a korábbi szállítási megállapodásokat, amiről tájékoztatták az irányító testületet is, amely a kéréseket továbbította a gyártónak. A Népszava információi szerint Magyarország is kezdeményezte ezt, végül azonban a módosítást nem írta alá, így a Pfizerrel kötött korábbi megállapodás maradt érvényben, amely alapján perre ment a gyógyszercég.