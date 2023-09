Az Országos Közös Akarat (OKA) néven összefogó több tucat szervezet a szeptember elsejei „bemelegítő demonstráció” után szeptember 15-re, a demokrácia nemzetközi napjára időzítette az aktuális tanév első nagy diáktüntetését, amelyre Orbán Viktor miniszterelnök is meghívást kapott – számolt be róla az Index.

16.30-kor kezdődött a gyülekező a Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley parkban, majd a tiltakozók a Kossuth térre vonultak, ahol rövid beszédek is elhangzottak. Ezt követően a résztvevők a Fridays For Future Magyarország tüntetéséhez csatlakoztak, amelynek keretében átvonultak a Lánchídon. Az esemény az Alagút utca és az Attila út kereszteződésénél zárult, ahol szintén felszólalások lesznek, és egy klímakatasztrófára reagáló akciót is bejelentettek.

A Belügyminisztérium pénteken közölte, hogy a pedagógusok életpályájáról szóló új törvény rendelkezései szerint a munkáltatóknak 2023. szeptember 15- ig kellett tájékoztatniuk a pedagógusokat és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőket a 2024. január 1-től életbe lépő jogállásváltással összefüggő változásokról.

Sokan nem fogadják ez a diktátumot

Szendrei Zoltán, a PDSZ országos választmányi tagjának beszédében elmondta, hogy csütörtökön sok társával együtt megkapta a tankerület ajánlatát, hogy milyen feltételekkel folytathatja a munkát.

Az ajánlat szerint 2024. január 1-jétől a várható bruttó bérem alig lenne kevesebb annál, mint amit az oktatásért felelős államtitkár egyszeri béremelésként kapott a kormányváltáskor. Levontam a tanulságot, nincs rám szükség. Eddig is tudtam, hogy drága hobbit választottam, amelyet ezután nem engedhetek meg magamnak, más pályát kell választanom. A hó végén jelzem: nem fogadom el ezt a diktátumot.

„A megalkuvás soha nem lehet opció, hiszen csak a gyáva nép képes erre. Mi vagyunk a jövő, és az biztos, hogy én addig nem megyek sehova, amíg ez a tetvedék-mocsadék rendszer még áll” – mondta Kiss Gergő, az Egységes Diákfront aktivistája.

Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja az Indexnek arról beszélt, hogy nagyon sok tanár most, az iskolába visszatérve szembesült a státusztörvény következményeivel: „Ez az új jogállás nem garantál semmit, minden csak feltételes módban van, a bizonytalanság hatalmas. Nem egyértelmű, hogy kinek mi alapján és mennyivel emelkedik a bére, visszajelzések szerint van olyan pedagógus, aki bruttó 21 forintos emeléssel számolhat.”