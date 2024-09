Szeptember 20-tól kezdve, 20 fő szállítására alkalmas rendszeres, közvetlen buszjáratot indít Budapestről az osztrák Parndorf Designer Outlet. Az út ára 29 euró lesz, a busz 9-kor indul, az utasoknak pedig közel 5 órája lesz a vásárlásra. Visszafelé 16:30-kor indul és kora estére ér a fővárosba a járat – írja a Telex.

A magyar vásárlók körében is népszerű Parndorf 1988-ban nyitotta meg kapuit. A vásárlók hatodát évente csak a magyarok teszik ki, de a dolgozók között is egyre többször bukkannak fel.

Az Ausztriában fejletlennek számító Burgenland tartomány legnagyobb magánmunkáltatója 2 ezer főt alkalmaz, akiknek a 48 százaléka magyar vagy szlovák, illetve a sok divatüzletből adódóan talán nem meglepő módon, a háromnegyede nő.

A buszjáratokat egy csütörtöki eseményen jelentették be, ezen Mario Schwann, az outletet működtető McArthurGlen globáls outletspecialista helyi vezetője úgy nyilatkozott, a sok magyar vevő ellenére a cégük vezetői a nyitás óta még nem nagyon jöttek Magyarországra sajtóbeszélgetést tartani, de ezen a jövőben változtatni szeretnének.

A 37 ezer négyzetméteres területen jelenleg 160 designer márkát kínáló központ folyamatosan bővül, és most is nagy fejlesztések előtt áll. A cég vezetése nagyon bízik abban, hogy a magyar látogatók továbbra is sokat vásárolnak majd náluk.

Természetesen eddig sem csak autóval lehetett megközelíteni az outletet

A Flixbus a Népligetből indít közvetlen járatokat. Naponta 2 busz indul Ausztriába, és szintén 2 járat fogadja a hazatérőket is. A retúrjegy ára közel 13 ezer forintot tesz ki, amely szinte megegyezik az outlet által kínált saját úttal.