Ausztria és Svájc 2,1 milliárd eurót tervez befektetni a Rajna menti árvizek megelőzésébe. Elsődleges céljuk, hogy a Rajna völgyében élő 300 ezer embert meg tudják védeni a katasztrofális árvizektől – írja a Euronews.

A véglegesítést még késlelteti a svájci kormány jóváhagyása, de akár népszavazás is lehet az ügyből.

A két ország közel egyenlő arányban osztozik a projekt költségein, az osztrák szövetségi kormány 2052-ig összesen mintegy 1,1 milliárd eurós költséggel számol.

Ignazio Cassis, a svájci szövetségi tanács tagja a hét elején kiemelte, hogy a közelmúltban bekövetkezett halálos árvíz rámutat, mennyire sebezhető Svájc a természeti katasztrófákkal szemben.

A tervek szerint a folyó egyik 26 kilométeres szakaszán bővítenék a medret, még mielőtt Németország, Ausztria és Svájc határán a Bodeni-tóba torkollik.

Ezen a részen fokozatosan csatornaszerűbbé alakították a folyót még a XX. század folyamán. A víz medrét mindkét oldalon gátakkal szűkítették le, hogy fokozni tudják az árvízvédelmet.

Ez néhány évig működött is, ám most további intézkedésekre van szükség, hogy a klímaváltozás miatt ne következzen be újabb katasztrófa.

Jelenleg a folyómeder körülbelül 3100 köbméternyi vizet, vagyis egy 100 évente egyszeri áradást képes elviselni.

Becslések szerint egy szélsőséges, 300 évente egyszeri árvíz akár 11 milliárd svájci frank (11,3 milliárd euró) kárt is okozhatna Svájcban és Ausztriában. A klímaváltozás miatt az ilyen katasztrófákhoz vezető heves esőzések esélye jelentősen megnő.

A probléma megoldásaként a mérnökök több területet akarnak adni a folyónak. Ez a folyómeder teljes átalakítását jelenti, visszaállítva a természetes állapotát. Egyes szakaszokon akár 380 méter szélesre is kiterjeszthetnék – ma a legszélesebb helyen is csak 70 méter széles a folyó.

Az alpesi Rajna némileg ökológiai pusztaság is. A jelenlegi infrastruktúra miatt a halfajok visszaszorultak, a gerinctelen fajok pedig eltűntek. A természetes állapot visszaállítása jelentős előnyökkel járhatna a régió természetvédelme szempontjából is.

Az építkezés a tervek szerint 2027-ben kezdődik, és akár 20 évig is eltarthat.