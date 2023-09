által kiírt 175 kilométeres gyalogtúra résztvevőinek érkezésével és köszöntésével vette kezdetét pénteken az az ünnepség, amelyet a győztes pákozdi csata, és ezzel egyidőben a Magyar Honvédség születésénekalkalmából szerveztek a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhelyen – számolt be róla a feol.hu

„Minden itt Pákozdon kezdődött 175 éve, egy, tudomásunk szerint ugyanilyen gyönyörű őszi napon. A magyar szabadság védelmében itt szállt szembe az abszolutizmus fegyveres elejét jelentő horvát bán vezette csapatokkal a magyar honvédség. Pákozd dombjai az ellenállás térképévé lettek. Az óvatoskodások, a tárgyalások, a visszavonulás után ez lett az a pont, ahol a nemzet meghúzta a határt: eddig és ne tovább! Jellasics serege legalább kétszeres túlerőben volt, mégis vissza tudta verni a támadást a magyar sereg” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Az államfő is tiszteletét tette a jeles évfordulón

Az ünnepség keretében, a pákozdi Katonai Emlékpark obeliszkjénél koszorúzott, és fejet hajtott az ünnepség díszvendége, Novák Katalin, a Magyar Köztársaság elnöke is. Megemlékeztek Gyuricza Béláról, a pákozdi Katonai Emlékpark megalapozójáról is. A jubileum emlékére szombaton is folytatódnak a programok az emlékparkban:

a XIV. Honvédfesztivál keretében csatatéri sokadalomra várják a látogatókat.

Huszár és katonai hagyományőrző bemutatókkal, a jelenkor katonáinak és high-tech eszközeinek bemutatóival, izgalmas programokkal várják a családokat, amelyek közül kiemelkedik a 15 órai „Reményt adó győzelem” csatája.