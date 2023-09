A már megszokott módon, péntek reggel jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. A kormányfő többek között beszélt a nyugdíjemelésről, az orosz–ukrán háborúról, az inflációról és az uniós pénzekről. Ez utóbbi kapcsán kifejtette, hogy Brüsszel tartozik Magyarországnak három milliárd forinttal, közel 1200 milliárd forinttal, és közben megy az időhúzás.

Az egész vita abszurd, Magyarország minden vállalást teljesített, de Brüsszel nem akarja ideadni a pénzt, és kínban fogant, időnyerési célból föltett kifogásokkal él

– fejtette ki a magyar kormányfő, aki úgy látja, a brüsszeli bürokraták az október közepi lengyel választások eredményére várnak, amely bekövetkezte felgyorsítja majd a forrásokat sorsát is.

"A brüsszeliek szeretnék megbuktatni a lengyel kormányt, és baloldali kormányt szeretnének Lengyelországban. Mindent meg is tesznek ennek érdekében, nem tudjuk, hogy sikerrel járnak-e – mondta.

Kiemelte: abban reménykednek Brüsszelben, hogy ha baloldali kormány jön, akkor Magyarország majd egyedül marad, és "könnyebben elbánnak velünk". De ha marad a konzervatív kormány Lengyelországban, akkor a két ország egymást mindig meg fogja védeni, és akkor viszont Brüsszelnek kell engednie – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta a műsorban, hogy a kormány dolga az, hogy időnként lehetetlen dolgokra vállalkozzon, ezért döntöttek a nyugdíjkorrekció mellett. „Háború ide, háború oda, ezt vállalta a kormány” – fogalmazott. A mostani emelés – mint mondta, beleépül a nyugdíjba januártól.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy egy darabig a hagyományos ösvényen haladt a kormány az infláció kezelését illetően, azonban „be kellett látni, hogy ez így nem fog menni”.

A jegybanknak beletört a bicskája az infláció elleni küzdelembe

– fogalmazott. Elmondása szerint azonban ez nem az MNB hibája, mert az infláció már nem csak egy kis ágacska, amit le lehet bicskával nyesni. Fává nőtt, ahhoz pedig fejsze kell, ami csak a magyar kormánynak van.

Sanyargatni kezdtük a multikat, megfogtuk a fülüket. Rendet akartunk rakni, amit a világ nem szívesen látott

– vélekedett Orbán Viktor, aki szerint sikerrel jártak, tíz százalék alatti infláció lesz az év végéig, megkezdődött a magyar gazdaság növekedése, szeptemberben jobban nőttek a bérek, mint az árak. Megvan a remény, hogy 2024 a gazdasági növekedés visszaépítésének éve lesz.

A háborúval kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy továbbra is úgy véli, „ez nem a mi háborúnk, ez egy szláv testvérháború. Az az érdekünk, hogy ezt a konfliktust elszigeteljük, a Nyugatiak pedig azt mondták, ki kell azt terjeszteni – magyarázta a kormányfő, aki szerint egyre nagyobb a kockázat, hogy egyre modernebb fegyvereket vetnek be, amikkel akár minket is elérhetnek.