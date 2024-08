Az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatása szerint augusztus elejére elérte a 75 ezer hektárt, és hetente további több tízezer hektárral gyarapszik az aszály kárra bejelentett területek nagysága. A kárenyhítési alapot pénzügyileg feltöltötték, a termelők pedig 700 ezer hektárra kötöttek aszálybiztosítást - közölte Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. A 29. héten csaknem 10 ezer, a 30. héten 18,6 ezer, addig a 31. héten már csaknem 29 ezer hektárral emelkedett az aszálykárra bejelentett területek nagysága, amely így augusztus elejére összességében elérte a 75 ezer hektárt. A 2022-es aszályos év ugyanezen időszakában már több mint 1 millió hektár aszálykárt regisztráltak az elektronikus bejelentő felületen, ugyanis két éve nemcsak a tavaszi, hanem a vegetációs időszak korábbi szakaszában már az őszi kultúrák is számottevő kárt szenvedtek el - tette hozzá.Az aszálykárok mintegy nyolcvan százalékában a kukorica és napraforgó kultúra érintett, de ezen túl a siló- és csemegekukorica esetében is komoly méretű károk tapasztalhatók - idézte az MTI a közleményt.