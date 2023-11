Az sem egyértelmű – egyébként ezt a szlovákok sem állították –, hogy honnan is érkeznek az illegális bevándorlók Szlovákia területére. A Migrációkutató igazgatója szerint biztos sokan érkeznek Magyarországon át, de Lengyelország irányából is. Ennek egyik legfőbb oka a német-lengyel határon bevezetett ellenőrzés, de közre játszhat a lengyel vízumbotrányban érintett több ezres tömeg is.

Ugyanakkor Szlovákia Ausztriával is határos, és az osztrákoknak sem feltétlenül célja megállítani a határon azokat az illegális bevándorlókat, akik éppenséggel tovább akarnak menni. Ez az út pedig nem feltétlenül Németország felé visz, sokkal inkább Szlovákia, vagy Csehország a következő állomás. Északi szomszédunkon jelentős tranzitforgalom megy keresztül – magyarázta Marsai Viktor.

– írták.

Hangsúlyozták azt is, hogy a tálib titkosszolgálat közvetlen irányítása alá helyezte a Vajdaság területén működő afganisztáni származású embercsempészcsoportok irányítását. A pénzügyi források ellenőrzésével a hatalmas jövedelmet saját bevételként használják fel, amit átforgatnak a terrorfinanszírozásba - derül ki a jelentésből. Emlékeztetnek arra is, hogy így a szélsőséges csoportok észrevétlenül képesek az EU területére bejutni, miközben a migrációs nyomás erősödését tükrözi a mélységben visszafordítottak számának emelkedése.

Marsai Viktor magyarázata szerint hazánk déli határán az előző évhez képest némileg csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma, tavaly több mint 270 ezer volt egész évben, most 170 ezernél járunk. Azonban az elmúlt hónapokban megnőtt a próbálkozások száma, esetenként meghaladja a napi ezres számot – figyelmeztetett a szakértő, hozzátéve, ugyanakkor ez a tény sem magyarázza a szlovákok által közölt negyvenezres számot. Már csak azért sem, mert a nyugat-balkáni útvonal is megváltozott, sokkal többen érkeznek Szlovéniába Horvátországon keresztül, aminek eredményeként Ljubljana is a határellenőrzés visszaállítása mellett döntött . Marsai Viktor beszámolt a déli kerítésünket szintén elkerülő bolgár-román folyosóról is. Azon a schengeni határon nincs kerítés, és most már a román hatóságok sem tudják olyan hatékonyan feltartoztatni az illegális bevándorlókat, mint eddig. Így keleti irányból is sokan átjutnak hazánk területére.