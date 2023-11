Rétvári Bence belügyi államtitkár a jobbikos Lukács László György írásbeli kérdésére világította meg az idén tavasszal megindított reintegrációs gyakorlat eredményét. Az áprilisi 27-én jegyzett kormányrendelet lényege, hogy reintegrációs őrizetet rendelnek azon magyar börtönben ülő embercsempészekkel szemben, akik esetében az embercsempészet miatt büntetés mellett a kiutasítást is elrendelte a bíróság. Tehát olyan nem magyar állampolgárokról van szó, akik esetében nincs kizáró okként megjelölve más elkövetett bűncselekmény miatti büntetés.

A Jogászvilág szakmai portál magyarázata szerint a feltételek fennállása esetén az elítéltet elbocsátják a büntetés-végrehajtási intézetből és a kiszabott szabadságvesztésből hátralévő időtartam reintegrációs őrizetté változik. Az elítélt a reintegrációs őrizet kezdetének megállapítását követő 72 órán belül köteles Magyarország területét elhagyni. A reintegrációs őrizet végrehajtásának helye az elítélt Magyarországot megelőző, korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti állam területe, vagy ha az nem ismert, az állampolgársága szerinti állam területe. Az ilyen elítélt esetében feltételes szabadságra bocsátás nem rendelhető el, a feltételes szabadságra bocsátásnak akkor sincs helye, ha az elítélt e rendelet szerinti reintegrációs őrizete megszüntetésre kerül. Maga a reintegrációs őrizet az elítélttel szemben kiszabott szabadságvesztésből hátralévő időtartam utolsó napját követő napon szűnik meg.

A reintegrációs őrizet a társadalomra kevésbé veszélyes, nem életvitelszerű bűnelkövetők számára biztosítható. Ennek megfelelően a reintegrációs őrizet elsősorban a gondatlan bűncselekmény miatt elítélttel szemben alkalmazható, amennyiben vállalja az őrizet végrehajtásával járó jogkorlátozásokat. A reintegrációs őrizet vállalása a végrehajtás helyéül szolgáló lakóingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója részéről a befogadás feltételeinek a megteremtését is magában foglalja - olvasható a portálon.

Rétvári Bence a reintegrációs gyakorlat kiterjesztését azzal magyarázta, hogy a külföldi rabok fogva tartása jelentős költségekkel jár, tekintettel arra, hogy a magyar nyelvet nem beszélik, valamint a különböző kultúrák miatt az elhelyezésükről és az étkezésükről is másképp kell gondoskodni. A magyar börtönök nem arra épültek, és nem is azt a célt szolgálják, hogy ilyen multikulturális közeg őrzését biztosítsák - tette hozzá a politikus.

A válaszból kiderül továbbá az is, hogy a hazai börtönök az elfogott több mint kétezer embercsempész miatt túl zsúfolttá váltak, hiszen arányuk jóval 10 százalék fölé nőtt, így körülbelül minden nyolcadik rab embercsempész volt, még most is a fogvatartottak 8,5 százaléka embercsempész.

Majd az államtitkár közölte, hogy az ORFK rendelkezésére álló adatok alapján a büntetés-végrehajtási szervezet

2023. október 12-ig összesen 1634 elítélt szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítására és büntetés-végrehajtási intézetből történő elbocsátására intézkedett, összesen 30 bv-intézetből,

amelyből 53 elítéltnek időközben a szabadságvesztés időtartama - ezzel párhuzamosan a reintegrációs őrizete - lejárt.

Azt is megtudhattuk, hogy összesen nyolc reintegrációs őrizetbe helyezett embercsempészt fogtak el és vittek vissza a börtönbe, ám közülük mindössze kettő esetében derült fény arra, hogy újra embercsempészetben vett részt.