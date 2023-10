Bostjan Poklukar szlovén külügyminiszter a szlovén médiának megerősítette, hogy országa felfüggeszti a schengeni megállapodást, és visszaállítja a határellenőrzést a Horvátországgal és Magyarországgal közös határszakaszon. A döntésről a magyar és a horvát külügyminisztert is tájékoztatták - írja a horvát Index. Azt azonban nem árulta el, hogy a rendőrség mikor kezdi meg a határellenőrzést, mert erről még tárgyalni kell az Európai Bizottsággal. Mindenesetre a kormány már jóváhagyta a schengeni megállapodás felfüggesztéséről szóló intézkedést, melyet rövidesen az EB-nek is továbbítanak.

Az új intézkedés bevezetésének oka ugyanaz, mint Olaszországban: a terrorveszély növekedése Európában – figyelmeztetett Poklukar. Megjegyezte: arról is született terv, hogyan tudják a lehető legkisebb kellemetlenséget okozni a határon naponta átkelők számára.

A szlovén és az olasz rendőrség főnökei is megállapodnak a végrehajtandó intézkedésekről.

Poklukar világossá tette azt is a szlovén N1 csatorna műsorában,, hogy Szlovénia nem elégedett azzal, ahogy az alig egy éve schengeni tag Horvátország védi a határt. A miniszter hangsúlyozta, hogy 40 ezerrel több az illegális határátlépés, és a migránsok már nem az erdőkön, hanem közúton, vasúton és taxikon érkeznek, ami azt jelenti, hogy Horvátország – különösen a bosznia-hercegovinai, szerbiai és montenegrói határain nem tudja megfékezni a migrációt. Hogy ehhez miért kell határellenőrzést bevezetni a magyar határon is, nem derült ki a külügyminiszter nyilatkozatából. Arra a kérdésre, hogy pontosan mi lesz most másképp, ha egy szlovén állampolgár Olaszországba, Magyarországra és készül, annyit mondott, hogy – „várjunk, ez egy folyamat”.

De azt is hozzátette: „Arra számítok, hogy a határellenőrzések és a járműleállások száma valamelyest növekedni fog”.

Schengennek ezzel vége Ezt mondta ugyanebben a műsorban Boštjan Perne biztonsági szakértő, a Honvédelmi Minisztérium Hírszerző és Biztonsági Szolgálatának korábbi igazgatója.

„A schengeni övezet az európai egység egyik fő gondolata volt, és azért jött létre, hogy szabadon átléphessük a határokat anélkül, hogy tudnánk, hogy egyik országból a másikba megyünk át. Azt az érzést kelteni, hogy egyek vagyunk. De ez elmúlt. Schengen mint ötlet kudarcot vallott."

Közben Olaszország tájékoztatta Szlovéniát, hogy a megváltozott európai és közel-keleti helyzet miatt határellenőrzést vezet be a szlovén határnál szombattól, eleinte 10 napra, hosszabbítási lehetőséggel, de információik szerint legalább két hónapig tart majd az intézkedés.

A hírre Szijjártó Péter is reagált Facebook-oldalán

Azt írta, az illegális migráció hatalmas veszélyt jelent Európa számára.

„Kárt szenved az európai gazdaság is, hiszen a schengeni zónán belüli határellenőrzések nehezítik és lassítják a kereskedelmi forgalmat és a vállalatok határon átnyúló működését. Európa versenyképessége napról napra romlik, a migráció és az ennek következtében megnőtt terrorfenyegetettség miatt lezárt határok most ennek az amúgy is megroggyant versenyképességnek adnak egy nagy pofont."

Hozzátette, az ideje váltani, itt az ideje változtatni.

„Ha Brüsszel nem változtat migrációs politikáján, könnyen ott találjuk magunkat, ahol nem akarjuk: Európa régi határok által szétszabdalt korszakában."

Szlovákia már korábban bejelentette határellenőrzési szándékát és azóta november 2-ig meg is hosszabbította.