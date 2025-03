Tavaly ilyenkor már nyitva volt a Sió-zsilip, amelyen javában zajlott a Balaton többletvizének leeresztése, 125 centiméteres átlagvízszint mellet. Idén sajnos a száraz tél után csupán 104 centiméterre emelkedett a tó átlagos vízállása – írja a Hírbalaton.hu.

A zsilip környéke egy éve változott látványos közösségi térré. Az uniós támogatással megvalósított beruházásnak köszönhetően átépült a több mint hetven éves vízleeresztő mű és a hajózsilip. A megújult műszaki létesítmények a legkorszerűbb építészeti és irányítástechnikai megoldásokat vonultatják fel.

A siófoki vízügyi létesítmények átépítésénél fontos szempont volt, hogy a megújuló nagyműtárgyak az új üzemviteli épülettel együtt nem csak a funkcionalitás terén, de látványelemeikben is igazodjanak a kor elvárásaihoz. A projekt keretében átépített műtárgyegyüttest a tavalyi Víz Világnapja alkalmából Lampl Hugó Emlékplakettel tüntették ki.

A fejlesztésnek hála, a korábbi üzemi övezet a lakosság és a turisták által is látogatható közösségi térré alakult. A nagyműtárgyak környezetében parkosítás és egy pihenőövezetek kialakítása is megvalósult, a műszaki épület tetején pedig egy impozáns kilátó kapott helyet, ahonnan egyedi perspektívából szemlélhető a Balaton és a Sió-csatorna találkozása. A hajózsilip mellett kültéri kiállítás nyílt, amely a Sió és a nagyműtárgyak történetét mutatja be képregény-formában.