Több mint 1,3 milliárd forintot kellett fizetni azért a két helyrajzi számon lévő balatonföldvári ingatlanért, amelyet a magyar állam árverés útján értékesített tavaly ősszel – írta meg a hvg.hu az ügylet adásvételi szerződése alapján. Az egyik új tulajdonos LRL 22 Capital Kft. részéről az a Mikesy Álmos lett, aki a Gránit Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója is, a Gránit Banknak pedig jelentős részvényese Tiborcz István, a miniszterelnök veje. Mikesy Álmos azt közölte, hogy az alapkezelőnek nem lesz semmilyen köze a balatonföldvári befektetéshez.

A másik tulajdonos az a DAW Építész Stúdió lett, amelyik a Lázár János miniszterhez köthető mezőhegyesi ménesbirtokot átalakította. Az ottani majort, az istállót, a látogatóközpontot, a parancsnoki épületet, a sportcsarnokot, valamint az irodaházat is ők tervezték. A céghez köthető több kastély felújításának terve is, mint a geszti Tisza-kastély és a nagykovácsi Teleki-Tisza-kastély. A vállalat az új budapesti szuperkórház illetve a zsámbéki romtemplom felújításáért is elindult a kiírt tervpályázatokon is, de ezeken nem nyert.

Az elárverezett balatonföldvári ingatlan kikiáltási ára 950 millió forint volt, a licitlépcső pedig 2 millió forint volt.

A Rákóczi Ferenc utcai ingatlanról

az egykor szállodaként üzemelő ingatlan évek óta üresen állt, pedig a strandtól csak egy partmenti sáv választja el és Balatonföldvár központjához is közel található,

a 18 ezer négyzetméteres telekkel együtt értékesítették a rajta álló négyemeletes, 43 szobás hotelt, egy 926 négyzetméteres wellness-épületet, valamint egy 139 négyzetméteres különálló faházat is.

a komplexumban 60 fős étterem, valamint két konferenciaterem is található.

A meglévő épületeket várhatóan elbontják rossz állapotuk miatt.

Vámos Zoltán, a DAW Építész Stúdió ügyvezetője közölte, hogy olyan magas minőségű lakóingatlant akarnak tervezni, amely „példaértékű lehet a balatoni fejlesztések terén”. A terület beépíthetősége csupán 20 százalék, de ezt sem szeretnék kihasználni, lesz teniszpálya, szörf és vitorlás kölcsönző gyermektáboroztatáshoz, valamint kávézó és pékség is – sorolta az új tulajdonos, aki azt is megerősítette, hogy a tópart és az ingatlan közötti terület szabadon használható lesz.