Szerkesztőségünk emailcímére egy olyan földgázszámla érkezett, amely szinte megszólalásig hasonlít az eredetire.

Két apróság keltette fel a figyelmünket:

az egyik a francia emailcím,

a másik pedig az a kevésbé elhanyagolható tény, hogy ebbe a postaládába nem szokott csekket küldeni egyik magyar energiaszolgáltató sem.

Mindenesetre tényleg ügyes munka, ránézésre teljesen megfelel az eredeti, az MVM Next által kiküldésre kerülő levél külső jegyeinek. Az összeg sem túlzó. Sőt, a csalók voltak olyan pofátlanok, hogy még az adathalászatra figyelmeztető MVM-linket is a levélben hagyták.

Kép: Economx.hu

Kép: Economx.hu

Ha nem a hivatalos emailcímre érkezik, talán még minket is átvertek volna, ugyanis mindössze egyetlen, jól eldugott emailcímből lehetett csak kiszűrni azt, hogy

ez egy bűncselekmény-kísérlet.

Az MVM számos alkalommal hívta fel ügyfelei figyelmét adathalász támadásokra, azonban azok sajnos időről időre ezek megújulnak

– reagált megkeresésünkre az energia-szolgáltató. Mint írták, az adathalászat jellemzően úgy történik, hogy nagy globális adatszivárgási, vagy hackelési esetek során a felhasználók adatai kiszivárognak, még ha jelszavuk esetleg nem is, de az emailcímeik igen, amelyekre az adathalász csalók tömegesen küldenek leveleket, függetlenül attól, hogy az adott felhasználó ügyfele-e az MVM-nek, vagy egy adott banknak, vagy más szolgáltatónak. A számla, vagy egyéb értesítőket meg tudják szerezni egy konkrét felhasználó fiókjának feltörésével, ezt követően azokat le tudják másolni. Az MVM évek óta törekszik arra, hogy ügyfeleit edukálja, hogy

ne legyenek csalás áldozatai, ugyanakkor kárpótolni az ügyfeleket az MVM nem tudja

– figyelmeztetett a cég.

Felelős energiaszolgáltatóként ügyfeleink védelmét szem előtt tartva továbbra is kérjük, hogy a kapott számlaértesítőket nézzék meg figyelmesen. A megtévesztő, adathalász levelek felismerhetők, ezzel kapcsolatban ügyfeleink minden szükséges tájékoztatást megtalálnak erre a célra létrehozott weboldalunkon

– közölték.

Az Economxot arról is tájékoztatta az MVM, hogy a csalók az utóbbi időben jellemzően nem magyar e-mail címekről online földgázszámla-értesítőket küldenek valótlan előzményre (például hibás előző számlára) hivatkozva, amelyen a befizetési információknál az ügyfelet hamis, adathalász oldalra irányítják.

A számlák gyakran tartalmaznak helyesírási hibákat, valamint magyartalan mondatokat. Bár a mi konkrét esetünkben már ez sem volt igaz.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az MVM Next által küldött online számlaértesítők feladója minden esetben az MVM Next online ügyfélszolgálat , valamint a Befizetem bankkártyával felirat, azaz a befizetéshez vezető hivatkozás mellett pedig gázszámlánál mindig a https://mvmnext.hu/foldgaz... kezdetű link jelenik meg

– szögezték le.

Az email-ben érkező elektronikus számlákon, vagy számlaértesítőkön emellett minden esetben szerepel az MVM Next-nél vezetett szerződéses folyószámla száma, a számla száma, illetőleg feltüntetik az átutaláshoz szükséges adatokat is (bankszámlaszám, illetve a közlemény rovatba szükséges számsort). Fontos, hogy az MVM Next online ügyfélszolgálati honlapján sosem kérik, hogy adja meg bankkártya adatait, azokat minden esetben a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges csak beírni.

Az MVM Next elhatárolódik minden, nem hivatalos úton történő megkereséstől és csalási kísérlettől, ezek felderítésében együttműködik az illetékes hatóságokkal

– hangsúlyozta az MVM Csoport.

Ám a csalók nemcsak az MVM, hanem a rendőrség nevében is küldenek üzeneteket.

A napokban számoltunk be arról a kísérletről, mely során hajnalban érkezett a „Rendorseg”-től egy +49-es kezdetű telefonszámról gyanús, sürgető SMS, miszerint „a birsagot nem fizettek ki. Kerjuk, hogy a potdij elkerulese eredekeben fizesse be a 4550 Ft-os osszeget.” Majd az ügy „iktatoszamat” is mellékelték az üzenethez, illetve egy linket is megadtak ahol a rendőrséghez befizethetünk.

A pszichológiai hadviselés jegyében természetesen nem véletlenül küldték a fizetési felszólítást az adathalászok a hatóság nevében az éjszaka közepén, kihasználva, hogy akkor, az SMS-re ébredve, vagy közvetlenül ébredés után, kissé kótyagosan, kevésbé vagyunk a józan ítélőképességünk magasfokán. Így máris hajlamosabbak vagyunk bedőlni a csalóknak, és automatikusan megnyitni a linket.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) nemrég tudatta, a Covid-időszak kezdete óta tömegessé váltak az online vásárlások és pénzügyi tranzakciók, ezzel együtt pedig az online csalások száma is megszaporodott:

míg 2020 első negyedévében 113 sikeres visszaélést követtek el, összesen több mint 422 millió forint értékben, addig ez a szám 2023 negyedik negyedévére 3737-re nőtt, közel 5,8 milliárd forint értékben.

Az NGM ezért lecsapna az online csalókra, új eljárás bevezetésével a kormány képes lesz hatékonyan fellépni azokkal a csalókkal szemben, akik a családok mellett az egész nemzetgazdaságnak is kárt okoznak, 2025 nyarától pedig egy visszaélés-szűrő rendszer működése is életbe lép, amely a fizetési mintázatok folyamatos elemzésével, öntanuló módon fogja kiszűrni a csalárd fizetési megbízásokat.