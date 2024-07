Hajnalban érkezett a „Rendorseg”-től egy +49-es kezdetű telefonszámról a gyanús, sürgető SMS, miszerint „a birsagot nem fizettek ki. Kerjuk, hogy a potdij elkerulese eredekeben fizesse be a 4550 Ft-os osszeget.” Majd az ügy „iktatoszamat” is mellékelték az üzenethez, illetve egy linket is megadtak ahol a rendőrséghez befizethetünk.

A pszichológiai hadviselés jegyében természetesen nem véletlenül küldték a fizetési felszólítást az adathalászok a hatóság nevében az éjszaka közepén, kihasználva, hogy akkor, az SMS-re ébredve, vagy közvetlenül ébredés után, kissé kótyagosan, kevésbé vagyunk a józan ítélőképességünk magasfokán. Így máris hajlamosabbak vagyunk bedőlni a csalóknak, és automatikusan megnyitni a linket.

Ám ez nem minden. A valódi rendőrség a valódi honlapján arra figyelmeztet, hogy az említett üzenet csak egy a sok közül, amivel a kiberbűnözők a jóhiszemű lakosságot az utóbbi időben már napi szinten zaklatják. A Tolna vármegyei rendőrség közösségi oldalán mutattak meg egy csaló levelet: a gyanútlan címzetteknek az Europol nevében küldenek meglehetősen bizarr e-maileket.

Mint a rendőrség figyelmeztet, egyértelmű, hogy a személyes adatok kicsalására megy ki a játék azzal, hogy mindenekelőtt pornográf jellegű bűncselekmény elkövetésével „gyanúsítják meg” a címzetteket, majd adataik mielőbbi megadását kérik. A válaszadásra többnyire e-mailben, vagy egy linken keresztül biztosítanak lehetőséget, ahogy a QR-kódok használata is elterjedt.

Már gúnyt űznek a csalók a rendőrökből is

Az ilyen típusú üzeneteket természetesen kezeljük fenntartásokkal, – figyelmeztet az igazi rendőrség – és személyes, illetve banki adatainkat soha ne adjuk meg idegeknek! Azt szintén javasolják, hogy fogjunk gyanút, amennyiben helyesírási hibákat vagy szokatlan mondatszerkezeteket látunk, mert ezek szintén nagy eséllyel csalásra utalhatnak.

Az ilyen típusú üzenetekben szereplő linkeket és mellékleteket pedig semmiképpen ne nyissuk meg!

Ám a történet itt még nem ér véget, az adathalász, pénzvadász netes bűnözök újabban a rendőrség saját kibervédelmi akcióiból is gúnyt űznek. Ennek illusztrációjára mutatta be szintén a tolnai rendőrség azt a másik, mostanában terjedő üzenetet, amely a „Magyar Rendőrség Kiberbűnözési Osztályának” nevében vádolja online pornográf bűncselekmények elkövetésével a potenciális áldozatot egy erősen hivatalosnak látszó dokumentumban.

A pofátlanságnak is van határa... Már gyanúsítottként is idéznek, DE KIT??? A rendőrség soha nem küld senkinek hasonló levelet emailben! NE DŐLJ BE A CSALÓKNAK, hiszen ők így akarják kicsalni adataidat‼

– kommentálta a rendőrség – a tényleges hazai bűnöldöző szerv – az ügyet. Hozzátették, a különböző online csalásokról a www.kiberpajzs.hu oldalon tájékozódhatunk bővebben, de a témával kapcsolatos kérdéseket várják a [email protected] címen is.