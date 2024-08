Elérte a 100 milliót a visszaváltott italos palackok és dobozok száma Magyarországon, az új visszaváltási rendszeren keresztül ma már napi négymillió italcsomagolást váltanak vissza. Mára több mint 3 ezer automata és közel ezer kézi visszaváltó működik az országban, amelyek száma folyamatosan bővül, így az új visszaváltási rendszerban ma már napi négymillió italcsomagolást váltanak vissza. Az italcsomagolások 2024. január 1-jén indult kötelező visszaváltási rendszere (DRS) kiemelt állomása a hazai hulladékgazdálkodás hosszú távú, átfogó megújításának.

Ozoli Gábor Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ez a százmillió leadott palack most már jó helyre került, arról is beszélt, hogy a céljuk nem változott, 2035-ig a hazánkban keletkező hulladék 65 százalékát újra akarják hasznosítani, amivel párhuzamosan a műanyagpalack halmok eltűnnének az erdőkből, a patakmedrekből, és nem a kommunális gyűjtőkbe kerülnének. Mint mondta, ez egy hosszú tanulási folyamat, egy közös feladat, a vásárlóknak, a kiskereskedők szereplőinek, de a MOHU-nak is. A MOHU célja, hogy

az italcsomagolások minimum 90 százalékát visszaváltsák Magyarországon

– tette hozzá.

Szabó Szilvia, MOHU visszaváltásért felelős vezetője kiemelte, hogy

3-3,5 milliárd darab italos doboz kerül a kereskedésekbe, de az eddigi visszaváltási rendszerben ennek csak a 40 százalék hasznosult újra csomagolásként.

Viszont a DRS-nek most már napi 4,5 millió darab a teljesítménye, sőt, szombaton több mint 4,9 millió darab palackot váltottak vissza a magyarok.

Az Európai Unió célkitűzése, hogy a PET palackok 77 százalékát hasznosítsuk újra, ezt hazánk 2025-re elérheti – magyarázta Szabó Szilvia.

Eddig több mint 700 ezren töltötték le a REpont-applikációt, de még mindig csak 10-15 százalékban használják a vásárlók a banki utalást, továbbra is az utalvány a legnépszerűbb.

A tervekkel ellentétben a valóság mást hozott

– így utalt Szabó Szilvia arra, hogy egyelőre javítani kell a rendszeren, de példáulé a felmerülő hibák 90 százalékát a telefonos HelpDesk meg tudta oldani. A visszaváltásért felelős vezető is kiemelte, ez egy tanulási folyamat, hiszen az üzletekben dolgozók számára többlet feladattal jár, ugyanakkor Magyarország legnagyobb szemléletváltó programja zajlik.

Fodor Attila és Szabó Szilvia Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója kiemelte, komoly csapatmunka zajlik a boltokban, és az automaták telepítésért az elmúlt egy évben mindent megtettek, de az igazi próba júliusban kezdődött, amikor a gyártók már csak betétdíjas termékeket küldtek a boltokban. Ennek eredményeként a múlt héten az eladott műanyag palackoknak már csak a 25 százaléka nem volt visszaváltható. Az üvegek esetében ez még 50-50 százalékos volt. Elmondta, hogy az egyik nagy forgalmú boltjukban egy automatába egy hét alatt 35 ezer palackot adtak le a vásárlók.

Egyébként kényelmi szempontnak nevezte a vásárlók szempontjából, hogy a boltokban van-e Repont-automata, és azok megfelelően működnek-e

Ugyanakkor Fodor Attila szerint

a cél mégiscsak a környezetterhelés mérséklése.

A MOHU tájékoztatása szerint mindez elengedhetetlen az európai uniós célszámok eléréséhez, illetve a környezeti és gazdasági szempontból fenntartható, körforgásos, hulladékmentes gazdaság megvalósításához. A rendszerhez visszaváltó pontként (REpontként) csatlakozás emellett a boltok üzleti eredményét is javíthatja, hiszen a tapasztalatok szerint a visszaváltási díjat a vásárlók nagy része helyben költi el, ezzel is növelve az üzletek forgalmát.