Az új rendszer részeként új köntösbe öltözik a meccsjegy.mlsz.hu, amelyen mostantól kizárólag regisztrált felhasználók vásárolhatnak jegyet a férfi A-válogatott mérkőzéseire. A regisztrációhoz nem szükséges előzetesen sem MLSZ Futballkártyát, sem klubkártyát kiváltani. Ez azt is jelenti, hogy az MLSZ Futballkártya-rendszer helyébe a megújult Szurkolói Klub lép. Mivel a Szurkolói Klub háttérrendszere is módosul, így azoknak a felhasználóknak is újra kell regisztrálniuk, akik jelenleg is tagjai az MLSZ Szurkolói Klubnak.

Regisztrálni február 27-től az MLSZ honlapján lehet, majd ki kell kiválasztani, hogy az egyszerű Alapregisztrációt vagy az MLSZ Szurkolói Klubjába történő regisztrációt választja a szurkoló. Az Alapregisztráció önmagában nem jelent SZK-klubtagságot, csak a jegyvásárláskor alkalmazott alapfunkciók használatát biztosítja.

Az MLSZ Szurkolói Klub-tagság viszont további szolgáltatásokat is nyújt majd, és a lényeges különbség, hogy az SZK-tagok részesei lesznek a mérkőzésre járást mérő pontgyűjtő rendszernek, amely alapját fogja képezni 2025. januártól a jegy- és bérlet-elővásárlási lehetőségeknek – áll a magyar labdarúgás hivatalos honlapján.

A szurkolásért pontok járnak

A mérkőzésre járást az SZK-tagok esetében folyamatosan regisztráljuk, és ez alapján az elkötelezett szurkolókat kiemelten kezeljük. Aki klubtagként az MLSZ által rendezett, minden évben előre megnevezett mérkőzéseket a stadionban szurkolja végig, a mérkőzés után pontokat kap. 2024-ben a hazai felkészülési mérkőzéseken és a MOL Magyar Kupa döntőjén lehet pontokat gyűjteni.

Érdemes gyűjteni a pontokat, mert 2025 januárjától a legtöbb pontot gyűjtő szurkolók elsőként vásárolhatják meg jegyüket vagy bérletüket a válogatott hazai mérkőzéseire, így a vb-selejtező mérkőzésekre is.

Változások a jegyértékesítésben

A férfi A-válogatott mérkőzéseire a jegyeket továbbra is a meccsjegy.mlsz.hu oldalon lehet megvásárolni, azonban ez a folyamat is megváltozik:

Csak regisztrált és belépett felhasználók tudnak jegyet vásárolni. Minden felhasználó csak a tagsági szintjének megfelelő időszakban tud jegyet venni. A meccsjegyeket továbbra is nevesíteni kell, azonban ennek menete is átalakul. Az új rendszerben a regisztrációkor minden felhasználó kap egy egyedi szurkolói azonosítót. Jegyvásárláskor az első jegyet a rendszer automatikusan a jegyvásárló adataival nevesíti. Több jegy vásárlásakor az adott ismerősök szurkolói azonosítóját kell a jegyhez társítani. A szurkolói azonosítót a regisztrációt visszaigazoló e-mailben, a Szurkolói Klubtól kapott hírlevelekben és a Szurkolói Klub profiloldalon lehet megtalálni. Több jegy vásárlása esetén mindenki megkapja a saját profiloldalára is a jegyét, a vásárlást lebonyolító szurkoló pedig e-mailben szintén megkapja az összes általa vett jegyet, valamint egy visszaigazolást a vásárlás részleteivel.

Márciusban indul a bérletértékesítés

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2024-ben is lehetővé teszi a szurkolók számára, hogy előre biztosítsák a helyüket a férfi A-válogatott Puskás Arénában rendezendő összes idei mérkőzésére.

A 2024-es bérlet árusítása március 1-jén 10 órakor kezdődik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, első körben a megújult Szurkolói Klub tagjai vásárolhatják meg az öt hazai mérkőzés belépőjét tartalmazó bérletet. Az SZK-tagsággal nem rendelkező szurkolók számára március 4-én 10.00 órától nyílik lehetőség a vásárlásra, amennyiben még maradnak értékesíthető bérletek.

Férfi A-válogatottunk a Puskás Arénában sorra kerülő idei mérkőzéseinek időpontjai:

Március 22. Magyarország-Törökország

Március 26. Magyarország-Koszovó

Szeptember 10. Magyarország-Bosznia-Hercegovina

Október 11. Magyarország-Hollandia

November 19. Magyarország-Németország

A márciusi felkészülési mérkőzésekre szóló jegyek értékesítése március 13-án indul a meccsjegy.mlsz.hu oldalon.