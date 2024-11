Újabb, fontos mérföldkövéhez ért a MÁV-csoport integrációja: a mai napon minden érintett szakszervezet aláírta az Integrált Kollektív Szerződést – így számolt be az állami vasúttársaság arról, hogy kedden megállapodás született. A lapunkhoz is eljuttatott közleményük szerint ez garantálja a MÁV-START, a Volánbusz és a MÁV-HÉV összeolvadása révén létrejövő új, egységes személyszállító cégben az egyesülő társaságok valamennyi munkavállalójának biztonságos továbbfoglalkoztatását 2025. január elsejét követően is. Mint írják:

Az új kollektív szerződés is megerősíti, hogy a munkavállalók számára az integráció nem járhat semmilyen hátránnyal: díjazásuk nem változik, szerzett jogaik hiánytalanul megmaradnak.

A lényeg, hogy a három közlekedési cég összeolvadásával jövő év legelejétől létrejön a MÁV Személyszállítási Zrt., és ez elvileg jobban összehangolt és egyszerűbben igénybe vehető szolgáltatást biztosít majd az utasok számára.

Emlékeztetnek, az érintett munkáltatók és az érdekképviseletek novemberben szándéknyilatkozatot írtak alá, amely alapján a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződésének módosításával – a Volánbusz Zrt. és a a MÁV-HÉV Zrt. vonatkozásában is – külön mellékletben rögzítették a munkavállalók foglalkoztatási és javadalmazási feltételeit.

Az Integrált Kollektív Szerződés a MÁV-START Zrt. jelenlegi munkavállalóinak foglalkoztatását és díjazását, azaz bérezését változatlan formában biztosítja, megtartva a Kollektív Szerződés valamennyi előnyös rendelkezését.

A két beolvadó társaság vonatkozásában a korábbiakban már megkötött jogutódlási megállapodások azt is biztosítják, hogy legalább olyan szintű foglalkoztatási és díjazási feltételek vonatkozzanak minden munkavállalóra az integráció után is, mint jelenleg.

A munkáltatók és a szakszervezetek együttműködése révén megkötött Integrált Kollektív Szerződés biztosítja, hogy a 2025. január 1. napját követően is a jogutód munkáltató, azaz a MÁV Személyszállítási Zrt. valamennyi munkavállalója kiszámítható környezetben folytathassa munkáját

– sorolták.

Ugyanakkor a három személyszállítási márkanév az integrációval is megmarad, az utasok szóhasználatához jobban igazodó, rövidebb – MÁV, Volán, HÉV – formában.