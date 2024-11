A MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt október 16-án részletes vizsgálatot rendelt el, hogy kiderítsék, hogyan lehet a mozdonyvezetők pótlását előrelátóbban és gyorsabban megoldani. Október 4-én ugyanis a Tatáról Budapestre tartó MÁV 4921-es számú járat Bicskénél megállt, mert lejárt a mozdonyvezető munkaideje, a váltás nem érkezett meg időben egy vasúti baleset miatt, így több mint egy órát késett a járat.

Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán számolt be a vizsgálat eredményeiről.

Jön az Országos Haváriaközpont és a rendkívüli forgalmi helyzetek kezelésének új gyakorlata a MÁV-csoportnál

– közölte. Hozzátette, szerinte „fake news” volt, hogy a mozdonyvezető leszállt a vonatról és ott várta meg a váltást – korábban azonban a MÁV is elismerte, hogy ez nem változtat azon a tényen, hogy az utasok nem érték el a célállomást időben – írta a lap.

A mozdonyvezetőnek nem egyszerűen a munkaideje járt le, hanem az a maximum 12 órás időszak, amelyet a törvény folyamatos munkavégzésre, ebben az esetben mozdonyvezetésre engedélyez

– hangsúlyozta posztjában Hegyi Zsolt. Hozzátette, hogy a vizsgálatuk azt is megállapította, hogy minden szabályosan, a szakmai protokolloknak megfelelően történt.

Az a protokoll, ahol az utasok nem érkeznek meg időben, az nem jó, vagy megérett a változtatásra, és ezt meg is teszik.

2025. január 1-ig felállítjuk az Országos Haváriaközpontot, amely a zavar elhárításáért és a rendkívüli forgalmi helyzetek kezeléséért felelős végrehajtó szolgálataink munkáját irányítja, hangolja össze. Ezzel párhuzamosan változásokat vezetünk be azért is, hogy egy-egy haváriahelyzet elsődleges érintettjei – az utasok, valamint a mozdonyvezetők és a jegyvizsgálók – minél előbb, minél pontosabb és minél gyakorlatiasabb információkat kapjanak a haváriaközponttól – sorolta a változásokat Hegyi Zsolt.

A vezérigazgató bejelentette azt is, hogy átalakítják a pótlóbuszok rendszerét is, hogy ha a vasúti közlekedés átmenetileg ellehetetlenül valahol, minél előbb folytatható legyen az utazás a MÁV-csoport autóbuszaival.