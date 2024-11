Felgyorsítják és kibővítik a MÁV-nál az országos haváriaközpont tervét, hogy január elsejétől már teljes funkcionalitással fedje le országosan a vasúti és az autóbuszos közlekedést egyaránt – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Hegyi Zsolt szerint a pénteki nap megmutatta, miért van szükség a hváriaközpontra a MÁV-csoportban. A kelenföldi műszaki krízishelyzet pedig azt is, miért van szükség a haváriaközpont előkészítésének felgyorsítására.

A központ lehetővé teszi országos lefedettséggel a gyorsbeavatkozású egységek, az utastájékoztatás, valamint a pótló- és a mentesítő járatok koordinálását

– tette hozzá.

Hegyi Zsolt megköszönte az utasok türelmét és kitartását, a szolgálatot teljesítő kollégáinak pedig azt, hogy igyekeztek gyors és érdemi megoldást találni a problémákra. Kijelentette: amit a MÁV csoport jelenlegi szervezeti és működési keretei között meg lehet tenni, azt megtették pénteken a kelenföldi felsővezetékszakadás következményeinek kezelésére, de a központ teljes működése minden ilyen helyzet kezelését gyorsabbá, pontosabbá és előrelátóbbá teszi majd.

Péntek délután Kelenföld állomáson leszakadt a felsővezeték-hálózat egy része, ami gyakorlatilag Budapestet órákra elvágta a dunántúli vasútvonalaktól, sem Győr felé, sem Székesfehérvárra, sem Pécsre nem volt lehetséges a közlekedés.

Mindez akkor történt ráadásul, amikor a legtöbben szeretnének utazni. Ha van krízis a vasúti közlekedésben, akkor ez biztosan az – fogalmazott, hozzátéve, hogy ha a vasúti közlekedés nem lehetséges, akkor csak egyetlen opció marad, pótlóbuszokat kell indítani.

Pénteken minden elérhető autóbusz pótlóbuszként közlekedett Kelenföld térségében, volt vonat, amelyet egyszerre 10 autóbusszal pótoltak, miközben a Volánbusz gyakorlatilag megkettőzte a saját járatainak a számát, hiszen sokan távolsági busszal indultak el a Dunántúlra a vasúti közlekedésről szóló hírek miatt

– mondta Hegyi Zsolt.

Az autóbuszos és a vasúti közlekedés együttműködése egy kicsit felvillantotta azt a jövőképet, amit az integrációtól várunk január után – jelentette ki a vezérigazgató, megjegyezve, hogy bár tudja, mindenki sokat várakozott, és azt is, hogy az utazási idő sokkal hosszabb volt a vártnál, de az akadozó, mégis létező közlekedés mögött is tízezer ember összehangolt munkája állt.

A zord időjárás a MÁV-ot sem kímélte: több helyen is kidőlt fák, vezetékszakadások, biztosítóberendezés hibák, gázolások és egyéb problémák akadályozták a vonatokat. Emellett a Volánbusz és a BKK is elakadt buszokról számolt be, több járat kimarad vagy jelentős késéssel közlekedik. Ha tegnap nem tudta, mit élt át az ország az év első havazásán, akkor itt elolvashatja >>>