A lelke mélyén bizonyára mindenki jó előre sejthette, hogy komoly közlekedési fennakadások kísérik majd az idei első havazást. Így is lett. a totalcar.hu ugyanis arról ír, hogy elakadt vonatok és árokba csúszott buszok, kamionok, hókotrók látványa jellemzi most, a péntek reggeli órákban a fél országot.

Országszerte havazott péntek hajnalban, reggelre megbénult a forgalom. Az Útinform közleménye szerint több helyen keresztbe fordult buszok és kamionok akadályozzák a forgalmat. Az M1-es és M3-as autópályán is lezárták a Budapest felé tartó szakaszt. Több főúton fennakadásokra kell számítani. Délelőtt elállhat a havazás, este azonban ismét lefagyhatnak az utak – sorolták az átfogó problémakör elemeit.

Nemes egyszerűséggel a portál a kialakult állapotokról úgy fogalmaz:

a fél ország közlekedése elesett.

Az M1-esen a 19-es és 41-es kilométernél, illetve a Bicskei csomópontban akadályozzák a közlekedést járművek, az M3-asnál a 156-os és 71-es kilométernél, a Gyöngyös-Nyugat csomópontnál fagyott meg a forgalom.

Forgalomleállás, torlódás és útzár

A havazás az alacsonyabb rendű utakat sem kímélte, a 2-es úton Vác után a rendőrség leállította a kamionforgalmat, miután a 45-ös és 52-es kilométernél is keresztbe fordultak. A 8-asúton a 31-32 kilométerek között csúszott keresztbe egy teherautó, míg a 67-es kilométernél, Herendnél megállt a forgalom. A 10-es számú főúton Piliscsabánál és Pilisvörösvárnál is teljes útzár van elakadt autók, buszok és kamionok miatt, de ahol lehet haladni, ott is több kilométeres torlódásra kell számítani. A 47-es főúton Mikepércs átkelési szakaszán egy személyautó villanyoszlopnak ütközött, az utat teljes szélességében lezárták – írták.

Hazánk északi szegletében számos helyen okoznak problémát a csúszós emelkedők, amelyeken sem személy-, sem pedig teherautók nem tudnak feljutni.

Közben Dobogókőnél a közútkezelő egy járműve csúszott árokba, míg a 7307-es úton Barnagnál ugyanez történt egy hókotróval. Tata és Agostyán között a 1128-as útra nem jut fel a hókotró, mert egy kidőlt fa akadályozza az útját, de hasonló a helyzet a 2-es főút 28-as kilométerénél 75-ös főút 47-es kilométerénél, a 76-os főút 44-es kilométerénél, a 84-es főúton Lesencetomaj közelében és több helyen a 11-es úton is.

A vasút is késést késére halmoz

A zord időjárás a MÁV-ot sem kímélte, eddig legkevesebb 17 posztot tett közzé kimaradó vagy elakadt járatokról. Több helyen is kidőlt fák, vezetékszakadások, biztosítóberendezés hibák, gázolások és egyéb problémák akadályozzák a vonatokat. Emellett a Volánbusz és a BKK is elakadt buszokról számolt be, emiatt több járat kimarad vagy jelentős késéssel közlekedik.

Olvasóink jelzése alapján a vasúttársaság szolgáltatása már a kora reggeli járatoknál elvérzett,

Budapest agglomerációs vonalain mintegy egyórás vonatkésésre is volt példa.

Hó a Keleti pályaudvaron 2024. november 22-én. Kép: Economx, Sándor Zoltán