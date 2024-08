Az eljárások során nagy segítséget nyújtanak a kamerák, hiszen a felvételeket a rendőrség a nyomozások folyamán fel tudja használni. A MÁV-START 169 testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára. A KISS és FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és ezek mellett folyamatosan szerelik fel a fedélzeti kamerákkal a MÁV-START további szerelvényeit is. A Volánbusz járműveinek nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek. A járműveken kívül pedig az állomásokon is kamerarendszer figyeli a közbiztonságot.