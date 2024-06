A Budapesti Közművek keretein belül önálló tevékenységet folytató FŐKERT Kertészeti Divízió az elmúlt időszakban – éves szakmai programja keretében – számos játszótéren elvégezte az átfogó felújítási munkákat, amelyek több esetben a játszóterek funkcióbővülését is eredményezik. Két további, nagyobb mértékű felújítás pedig hamarosan kezdetét veszi.

Margitszigeti pólós játszótér

A FŐKERT munkatársai az idei felújítási program keretében ezen játszótéren a játszóeszközöket lecsiszolták és újrafestették, beüzemelték a kötélcsúszdát, valamint a játszótér gumiburkolatát több helyen, összesen 30 négyzetméteren megjavították.

Gellért-hegyi Cerka-firka játszótér

Új festést kapott a Cerka-firka játszó legtöbb eszköze, továbbá graffitimentesítő anyaggal kezelték le azokat a rongálások megelőzésére.

Kép: Főkert

Verejték téri játszótér (Gellért-hegy)

A Gellért-hegyen a Verejték téri játszótéren a gyerekek egy új kéttornyú várat vehettek birtokba a napokban, amelyen nemcsak csúszdázni és mászni lehet, de egy xilofonos falnál dallamokat is előcsalhatnak belőle.

Kép: Főkert

Fővám téri játszótér

A program részeként ez a játszó is új eszközökkel bővül nemsokára: egy új csúszdás mászóvárat, mozdony alakú mászókát, cápa formájú rugós játékot és libikókát is kihelyeznek.

Városmajor

Új eszközök telepítésére a Városmajorban is sor kerül: a városmajori gyerekek hamarosan egy új mérleg- és egy kétüléses hintát is birtokba vehetnek itt.

Fentieken kívül a főváros két pontján az alábbi, nagy volumenű munkálatok is megkezdődnek a program keretében, várhatóan június közepén:

Óbudai-sziget

Felújítják a méltán közkedvelt csúszdás játszóteret: az elöregedett csúszdatesteket lecserélik, és teljesen megújul a csúszdák alatt lévő esésvédő burkolat. Korszerű gumiborítást kap a domboldal, amelyen a szigeten is élő jégmadár színeire festett pihenőfelületeket alakítanak ki. A lakossági egyeztetés során jelzett igényeknek megfelelően visszahelyezik a két piramis alakú torony közti függőhidat, valamint árnyékolókat helyeznek ki, és fákat ültetnek. A munkálatok várhatóan október 31-ig tartanak.

Az óbudai csúszdás játszótér látványterve Kép: Főkert

Feneketlen-tó

Ezen a játszótéren is hamarosan megkezdődnek a felújítási munkák: A FŐKERT új eszközöket – egy vizes játszóelemet, körforgót, egy fészekhintát és egy mini csúszdás játszóvárat is telepít, valamint rönkülőkéket és piknikasztalokat helyez ki, továbbá a szakemberek árnyat adó fákat is ültetnek, a biciklivel érkezőket pedig új kerékpártámaszok létesítésével segítik. A munkálatok a tervek szerint szeptember közepén zárulnak.