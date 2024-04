Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény alapján két új központi helye lesz a Nagy Imre térnek: egy pihenőtér, ami akadálymentesen is megközelíthető lesz, valamint egy növénykazetta.

Az utóbbira ráadásul két irányból is két lépcső vezet majd fel, melyet egy úgynevezett Tejút díszsétány köt össze. A projekt részeként a Gyorskocsi utca felőli játszótér is megújul – írja a Magyar Építők. A játszótér mellé kerül egy nyilvános mosdó, valamint a terület közvilágítása, kamerarendszere is megújul, továbbá egy állandó őrhelyet is kap.

A kutyatartók is örülhetnek, a jelenlegi kutyafuttató hosszát megduplázzák, a 415 négyzetméteres területre pedig alagutak, homokozók, agility eszközök, továbbá palánkos játszódomb és ásó területek is kerülnek. Sőt, a házi kedvencek egy pancsolómedencét is kapnak. A projekt nagyjából 515 millió forintba kerül.