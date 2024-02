Hamarosan új színfolt jelenik Pest egyik kerületében: az erzsébetvárosi Klauzál tér felújítása készül el még idén – szúrta ki a Magyar Építők a Budapesti Városháza Facebook-posztját.

A projektre a közbeszerzési adatok szerint az Everling Építő Kft. tette a legjobb ajánlatot, mintegy nettó 592 millió forint értékben, a beruházó pedig a VII. kerületi önkormányzat vagyonkezelője lesz.

A 7865 négyzetméteres téren az önkormányzat a kerület lakóinak javaslatait is kikérte a tervek elkészíttetéséhez.

Kizöldül a Klauzál tér

A téren épül majd játszótér 19 új játszóeszközzel, ami nem csak környezetbarát, de biztonságosabb is lesz a gyerekek számára. Többfunkciós sportpálya és fitnesz park is épül, de megújul a kutyafuttató is.

Ezzel együtt 36 százalékról 52 százalékra nő a zöldfelületek aránya, 134 helyett 150 lombos fa tisztítja majd a levegőt. Több ivókút és hulladékgyűjtő lesz, újabb kerékpártárolókat is kihelyeznek és 63 új utcabútort is felszerelnek.

A felújítás várhatóan 2024 harmadik negyedévében fejeződik be, de a kutyafuttató, a játszótér és a sportpálya már május végén birtokba vehető, csak a parkosítás, a padok kihelyezése és az utolsó simítások maradnak őszre.