Kedden borult, párás, foltokban ködös lesz az idő. Az ónos szitáláson és hószállingózás kívül már elszórtan várható gyenge ónos eső, fagyott eső is.

Helyenként tartósabb lehet az ónos csapadék, ami vastagabb jégpáncél kialakulását eredményezi.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora délután és késő este egyaránt -3 és 0 fok között alakul.

Az ónos eső kissé kiterjedtebb jelleggel a délutáni, esti órákban várható.

Az ország nagyobb részén kis mennyiségre (0,1-1 mm) van kilátás, de elsősorban a középső sávban (a Duna-Tisza közén és a Dunántúl délkeleti részein) jelentősebb (1-5 mm) ónos csapadék is hullhat.

- közölte a HungaroMet.

Szerdán is borongós, kezdetben többfelé ködös időben lesz részünk. Gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, ezen belül ónos eső még délelőtt keleten fordulhat elő. Délután a nyugati, délnyugati tájakon már elkezd picit mozgolódni a levegő és helyenként már elvékonyodhat, felszakadhat a rétegfelhőzet is. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben -1, +3 fok között alakul a hőmérséklet.



Csütörtökön többnyire erősen felhős, északon, északkeleten borongós idő várható, csak helyenként süthet ki hosszabb időre a nap. Kezdetben a középső tájakon alakulhat ki eső, ónos eső, északon kisebb havazás, majd délután már főként esőre számíthatunk a déli és a keleti országrészben. Ekkor már csak néhol északkeleten lehet vegyes halmazállapotú csapadék. Feltámad a déli szél, több helyen élénk, a Dunántúlon erős széllökések is várhatóak, ennek hatására emelkedik a hőmérséklet. A szelesebb Dunántúlon 8-12, máshol 0, +7 fokra van kilátás. A legalacsonyabb értékeket a nyirkos, borongós északi tájakon mérhetjük.

Pénteken már több helyen süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap.

Gyenge eső még a nap első felében alakulhat ki helyenként, délután viszont már csak néhol lehetnek záporok. A nyugatias szél északon megélénkülhet. Napközben 4-10 fok valószínű.

Szombaton kezdetben több helyen képződhet pára, köd, mely néhol tartósan megmaradhat. Máshol többnyire napos idő ígérkezik. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a déli szél. A csúcshőmérséklet 3-11 fok között alakulhat - olvasható az Időkép előrejelzésében.