A kertészeti és erdészeti termékeket gyártó svéd cégcsoport, a Husqvarna egy kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött sajtóeseményen mutatta be a legújabb fejlesztését, a CEORA robotfűnyírót, amely 45 perc alatt levágta a gyepet a Ferencváros labdarúgó-csapatának otthont adó Groupama Aréna felén. S még az sem zavarta, hogy közben 36 Celsius fokos hőség tombolt...

Robi, nyírd már le a füvet! Mobil applikációval távolról is irányítható a robot, testre szabható a nyírási mintázat és valós időben követhető a működés és a teljesítmény, ami 226 négyzetméter per óra és 1 800 négyzetméter per óra közötti vágási kapacitással, akár 75 ezer négyzetméter területet is lefed, valamint az EPOS vezeték nélküli műholdas rendszert alkalmazza, vagyis határolóvezeték nélkül működik.

Ha a kertünkbe jössz...

A cég tájékoztatója szerint a Husqvarna saját robotfűnyíró kínálatának, az Automower családnak az értékesítése Magyarországon az évek során folyamatosan emelkedett, az elmúlt két évben pedig rendkívül gyors ütemű növekedés volt tapasztalható. Az ebből a termékkategóriából származó bevételek hat év alatt több mint tízszeresére emelkedtek és

2023-ban elérték az 1,7 milliárd forintot (2017-ben 170 millió forint értékben adott el a vállalat). Tavaly közel 2300 darab robotfűnyíró talált gazdára itthon, idén pedig több mint 3000 darabot terveznek eladni.

Az európai trendekhez igazodva a vásárlók egyre inkább a prémium, automatizált megoldásokat részesítik előnyben, különösen az intelligens gyepápolási technológiák terén. Az Automower robotfűnyírók értékesítése a legerősebb termékkategóriává vált, és az előzetes várakozások szerint 2026-ra az ebből származó bevétel elérheti a 3,2 milliárd forintot.

Készít-e az emberek számára mátrixot egy túl okos, beképzelt fűnyíró?

Kánai András jövőkutató a bemutató kapcsán arról beszélt, hogy a robotika, kifejezetten a humanoid-technológia az elmúlt egy-másfélévben komoly fejlődésen ment keresztül, rengeteg fejlesztéssel, komoly befektetésekkel. A kérdés már csak az, hogy a piac mennyire bírja el ezeket, ugyanis erőforrásigényes a mesterséges intelligencia fejlesztése, illetve az is szempont, hogy az emberek egyáltalán akarják-e, és mennyit fizenének érte.

Beengedünk-e robotokat a háztartásba?

– tette fel a kérdést.

Arról is beszélt, hogy a robotizáció odáig jutott, és annyi a gyártó is, hogy már nem is termékkategóriát, hanem sokkal inkább márkát kell eladni. De emellett példaként felhozta az elektromos autók gyártását is, ahol a gazdasági folyamatokba a Kínával szembeni büntetővámokkal beavatkozott a politika is.

Laczkó Zoltán, greenkeeper a kerekasztalnál a robotizáció mellett érvelt, a golfpályákon és a házikertek esetében is. A költségek kapcsán arról beszélt, ha

valakinek van 5-10 millió forintja egy házikertre, akkor lesz több százezer forintja egy robotra is.

Ugyanakkor arról is beszélt, hogy az automatizáció nem mehet el az ostobaság irányába, figyelni kell a páralecsapódásra, a kórokozókra, szóval szükség van kertész-szolgáltatásra is.

Kollégája, Tasnády Zsolt inkább a közparkokról beszélt, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy munkaerőpiaci hiányt oldhatja a kerti robotizáció, miközben tapasztalata szerint ma már tízből hét magyar fel sem kapja a fejét, ha egy közparkban egy robot nyírja mellettünk a füvet.

Ez egy többmilliárdos üzlet

Nagyon vegyes a piac, tanyákra, közterületekre, focipályákra, de még állatkertekbe is telepítenek robotfűnyírókat

– fogalmazott az Economxnak Volonics Zoltán értékesítési vezető. Számos város közösségi parkjainál is dolgoznak a gépeik, ilyen például Balatonfüred, vagy Paks. A robotfűnyírókból származó árbevételük az elmúlt esztendőkben lineárisan emelkedett, idén 2-2,5 milliárd forintot várnak ebből az iparágból – tette hozzá.

Volovics Zoltán - Husqvarna

Ugyanakkor az elmúlt években visszaesett a forgalmazás dinamikája, az értékesítési vezető szerint a stagnálásnak több oka is volt, hiszen az utóbbi két évben szinte minden magyar cég minimum megtorpanással, vagy visszaeséssel számolt. Az infláció nemcsak az élelmiszerekre voltak hatással, a fogyasztói árak a többi termék kapcsán is emelkedtek – tette hozzá Volonics Zoltán. Ugyanakkor, aki robotot akar vásárolni, az tisztában van azzal, hogy azzal kiváltja az élőerőt is, így a szép gyep mellett nemcsak időt, hanem pénzt is spórol.

A vásárlók harminc százaléka egyébként ma már nem hobbi vásárló, hanem profi, például önkormányzatok, vagy épp sportpálya-fenntartók (a futballtól kezdve a golfig), de az általuk választott gépek értéke jóval magasabb is, mint ami az otthoni kertészkedéshez elegendő.

Érdekes, de az önkormányzatok a legtöbb esetben pont a munkaerőhiány miatt döntenek egy olyan technológia mellett, ami valójában kiváltja a munkaerőt.

Szintén fontos szempont a fenntarthatóság, már csak azért is, mert általában a zöldgyepet pont a vízigény miatt kevésbé tartják fenntarthatónak.

Ezzel kapcsolatban a Husqvarna munkatársa elmondta, egy gyepfelület robotokkal történő szakszerű fenntartása során a naponta, tervezett időben végzett milliméternyi vágás után a tápanyag, a zöldnyesedék helyben marad, ami trágyaként szolgál a növények számára. A hagyományos esetben viszont tonnaszámra gyűlik a zöldhulladék, amit aztán el is kell szállítani.

A cég víziója, hogy nagy területen akár 10-15 olyan robot is összehangoltan dolgozzon, egymással kommunikálva, amelyeket drónokkal szállítottak oda, majd gyűjtöttek be, és vittek így tovább a következő állomásra. Ez a jövő – tette hozzá.