Az ügyészségtől 2 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetést kér rá, mellékbüntetésként 3 évre eltiltanák Herczeg Zoltán a közügyektől is.

Emellett több mint 3 millió forint igazságügyi vegyészszakértői és toxikológus szakértői díj megfizetésére is köteleznék - írta meg Herczeg Facebook-bejegyzése alapján az Index.

Herczeg arról számolt be, hogy már kézhez kapta a hivatalos vádiratot:

– Az ügyemben összesen eltelt immáron két év alatt most először tudok hamarabb beszámolni érdemi történésről, mint a média, nem is értem, hogyan történhetett most ilyen” – vezette fel a Herczeg, majd így folytatta:

– Ugyanis ma megérkezett a hivatalos vádemelés az ügyészségről, melyben 2 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetést, ill. 3 évre a közügyektől való eltiltást indítványoznak rám, igaz, a vád szerint már csak »megszerzéssel elkövetett« birtoklásért (tulajdonképpen fogyasztásért), mert időközben kiderült igazam, amit az elejétől kezdve meggyőződéssel hajtok. Ezért tulajdonképpen még hálás is lehetek a munkájukat korrektül végző rendőrségnek, nyomozóknak. Az is vagyok. Köszönöm! Amiért kevésbé vagyok hálás, az ez az indítvány a letöltendőről, ill. az ügyben felmerült több, mint 3, azaz három millió forintnyi »igazságügyi vegyészszakértői és toxikológus szakértői díj«, melyet ezen felül is meg kell majd fizessek »egyetemlegesen«.

Mint írta, nem akarja sajnáltatni magát, az van, ami van, nagyon bízik a bíróság bölcsességében, ahogyan a társadalom és az őt ismerők, kedvelők helyes értékítéletében is. Mindenki levonhatja a tanulságokat. Én is megtettem – tette hozzá, majd azt kérte, aki anyagilag tudná őt támogatni, az vásároljon az oldalán.

A divattervezőből lakásrestaurátorrá lett Herczeget 2022 októberében vették őrizetbe, mert kábítószert találtak nála. A divattervezőnél 100 gramm fű volt, a rendőrségi közleményben megjelent 16 gramm kokaingyanús porról pedig azt mondta, hogy azt a fémdobozzal együtt mérték le, azért lett ennyi. Herczeg fél évet töltött előzetesben, 2023 májusában szabadult.