A hekk magyarországi telepítésével nincs értelme foglalkozni, ez tengeri hal, és ha nem kapja meg a számára szükséget sós vizet, elpusztulna az édes vízben. Azért volt szükség az importálására, mert a hatvanas, hetvenes években a túlzásba vitt, átgondolatlan magyar export miatt Magyarországon halhiány alakult ki.

Az emberek hamar megkedvelték a fehér húsú tengeri csukát, nagy előnye a szálkamentessége, egy hekkel, két szelet kenyérrel jól is lehet lakni. Akár a tíz kilót is meghaladhatja a súlya, Argentínában, mert Magyarországra az ennél kisebb példányok kerülnek el, hatalmas tömbökben, fagyasztva. Egyébként az argentinok éjszaka halásszák, ekkor jön fel a felszínre kisebb halakkal táplálkozni, napközben kétszáz méter mélyen is lemerül az Atlanti-óceánba.

Nem csupán Argentínában honos, Chile, Peru partjainál is halásszák, a Skandináv-félszigetnél és Izlandon is megtalálható, sőt, egyes észak afrikai partszakaszokon is, Magyarországra meghatározó mennyiségben mégis Maradona és Messi hazájából érkezik.

Valutáért, szigorú felügyelettel

A Ma-Hal történeti összefoglalója szerint a hekk valutáért érkezett, a vállalati kiutalásokat szigorúan felügyelte az akkori államigazgatás, az állami monopóliumként működő Halértékesítő Vállalat felügyelte a belkereskedelmi ügyleteket, a külkereskedelmet a TERIMPEX vállalat végezte.

A gasztroregesz cikke szerint a hatvanas években a Népszava még büszkén írta, hogy „Az idén különösen gazdag zsákmánynak örülhetnek a halászok. Magyarországon egy-egy szezonban ennyi tógazdasági ponty még soha nem akadt hálóba. (...) Megkezdődött a pontyexport is. Különleges élőhal-szállító vasúti kocsikban utazik a magyar hal – Ausztriába, az NDK-ba, Nyugat-Németországba, s egyéb nyugat-európai országokba.”

Aztán az illetékeseknek szembesülni kellett azzal, hogy nem tudnak annyi halat exportálni, amire a nyugati országok le ne csapjanak.

Ennyi most júniusban a hekk

Az árak júliusban, augusztusban még változhatnak, ám júniusban ilyen áron lehet hekket és más halételeket enni. (Jelezzük a 2023-as árakat is.)

halászlé 2023 – 2300 forint;

halászlé 2024 – 3290 forint;

hekk 2023 – 3800 forint;

hekk 2024 – 4490 forint;

rántott fogas, roston fogas 2023-ban - 4100 forint;

rántott fogas, roston fogas 2024-ben - 4790 forint;

rántott ponty 2023-ban - 3250 forint;

rántott ponty 2024-ben - 3890.

A vegyes haltál 2 személyre 14 900 forint, igaz, található benne pisztráng, rántott fogas, rántott harcsa, rántott ponty, petrezselymes burgonya, rizs, tartármártás, vagyis egy személyre 7450 forint, így elgondolkodásra késztetheti az embert, netán egyszer megéri bevállalni.