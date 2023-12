Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) arról tájékoztatott, hogy a közlekedési nehézségek még hétfőn is érintik a München, Salzburg, továbbá Zürich felől Magyarországra érkező, továbbá Hegyeshalom és Győrön át Budapestre közlekedő nemzetközi vonatokat, valamint a Budapest felől Ausztria felé azonos irányokba közlekedő nemzetközi járatokat is – írja az MTI.

Hozzátették, a Budapest és Bécs közötti nemzetközi vonatok közlekedése biztosított, azonban jelentős késések és járatkimaradások állhatnak fenn. A németországi vonatok módosított útvonalon, Zell am See felé közlekednek, a menetidő akár 90 perccel is meghosszabbodhat.

Az ÖBB azt javasolja, hogy aki teheti, halassza későbbre az utazását. A német vasút ugyanezt kéri azoktól, akik München környéki utazást terveznek.