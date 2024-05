Már csak néhány nap, és itt van május 21., a személyijövedelemadó-bevallás határideje. A NAV által megküldött bevallás-tervezetet érdemes a vállalkozóknak figyelmesen leellenőrizni és kiegészíteni – hívta fel a figyelmet közleményében a K&H, mely összegyűjtött néhány tipikus hibát és hasznos tippet, hogy az adózók elkerülhessék a tévedéseket.

„Az első és legfontosabb, hogy a NAV által megküldött tervezet a beküldés után kizárólag a magánszemélyeknél válik elfogadottá, a vállalkozásoknál a cég adataival ki kell egészíti a tervezetet és be is kell küldeni. Szintén a 2023-as bevallásban lehet jelezni az adókedvezményt, ha év közben nem lett igénybe véve” – idézi a bank közleménye Szilágyi Anitát, a Vállalkozás Okosan tanácsadóját, a K&H szakmai partnerét.

Ezek a leggyakoribb „banánhéjak”, amikre érdemes figyelni:

a tervezet elfogadása csak azután történjen, hogy a vállalkozás bevételi és egyéb adatait beírták;

az átalányadózóknak kizárólag az átalányadós bevételen kívüli szociális hozzájárulási adót kell feltüntetni, amennyiben volt ilyen;

ha valaki 2023-ban szüneteltette a vállalkozását, és az adóévben nem kezdte újra a tevékenységét, akkor ezt jelölni kell az szja bevallásban; a szünetelés esetén figyelni kell arra, hogy a bevallási időszak az aktív időszak legyen;

a magánszemélyek és a vállalkozók szja-bevallása egy szja-tervezet, nem kell „másikat” keresni;

az egyéni vállalkozóknak az szja-bevallás mellett a helyi iparűzési adóról is bevallást kell benyújtani, ennek határideje 2024. május 31.;

az szja-bevallást az eSZJA oldalon és az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programban is ki lehet tölteni, azonban más névvel szerepel: a 23SZJA nyomtatványt az ÁNYK-ban 2353-as nyomtatványként kell keresni, vagy akár ki is lehet exportálni az eSZJA felületéről és az ÁNYK-ban kitölteni;

ha 2023-ban megszűnt az egyéni vállalkozás, akkor ezt jelölni kell az szja-bevallásban, és azt is, hogy az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet;

„Azt is érdemes észben tartani, hogy a 2023-as évre csak akkor kérhető jövedelemigazolás – például hitelfelvételhez –, ha az szja-bevallás be lett nyújtva. Ha pedig valaki hibásan nyújtotta be a bevallást, és ezért hibaüzenetet kap a rendszertől, érdemes szakértőhöz fordulni, hogy ne történjen nagyobb galiba” – közölte Szilágyi Anita.