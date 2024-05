Az MLS közzétette az összes játékosának hivatalos fizetését, és nem meglepő módon az Inter Miamiban játszó Lionel Messi bére továbbra is kimagaslik a teljes mezőnyből – derült ki az NSO cikkéből.

Az argentin klasszis alapbére ugyan ebben az idényben nem nőtt – maradt 12 millió dollár (közel 4,3 milliárd forint) –, de az egyéb juttatásokkal együtt a végső összeg már 20,4 millióra (7,26 milliárd forint) emelkedett.

Az talán nem meglepő, hogy Messi fizetése kiemelkedik a ligából, az már talán inkább, hogy a legtöbb csapatnál egymaga többet visz haza, mint más klubok teljes kerete összesen – az MLS-ben induló 29 gárdából 25-nek a teljes kerete összesen nem kap annyi pénzt, mint a nyolcszoros aranylabdás klasszis.

The annual MLS salary list is out. Guess who the league's highest-paid player is.



Lionel Messi's $20.4 million guaranteed compensation is more than 25 individual rosters.@jeffrueter and @tombogert break down the data: https://t.co/xcoN6EPnp7 pic.twitter.com/J7T9u5oBxW