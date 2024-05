A Bentley eddigi legerősebb tömeggyártott autója lesz az új Continental GT – írja a Totalcar, hozzátéve, hogy az új V8-assal szerelt modellbe összkerék-kormányzás, nyomatékvektorálásra is képes összkerékhajtás, valamint sperrdifi is kerül.

A szakportál cikke szerint az álcafestés ellenére is látszik, hogy az új Continental GT nem sokban tér el a legutóbbi verziótól. A júniusban debütáló modell inkább egy ráncfelvarrásnak tűnik, mint teljesen új generációnak.

A new era is coming.



Discover more: https://t.co/anuS4iG6oX



-

CO2 Emissions and fuel consumption data for EU27 is pending; subject to EU Type Approval pic.twitter.com/eJZih65PYf