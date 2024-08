A következő napokban egyre magasabban alakulnak a maximum hőmérsékletek, az éjszakák sem lesznek frissítőek, változást egy hullámzó frontrendszer hoz a hétvégén.

Hétfőn a kevés gomoly- és fátyolfelhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Csapadék általában nem lesz, késő estétől van esély arra, hogy az északnyugati határszélre záporos, zivataros csapadéktömb sodródjon be. A nagyrészt északias szelet időnként élénk lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között várható, északkeleten számíthatunk az alacsonyabb értékekre.

Késő estére 18 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet - írja előrejelzésében a HungaroMet.

Kedden a napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják meg. Északon, északnyugaton helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A szél gyenge lesz, csak záporok, zivatarok környezetében erősödhet meg. Hajnalban 14-24 fok várható, délután pedig 29-38 fokot mérhetünk.



Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon délután gyakrabban zavarhatják gomolyfelhők a napsütést. Nyugaton néhol egy-egy zápor nem kizárt. Többfelé élénk lesz a keleties szél. A legmelegebb órákban 30-39 fokot mutathatnak a hőmérők.

Csütörtökön napos-gomolyfelhős időben lesz részünk. Helyenként frissítő zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt, időnként élénk lesz, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Továbbra is kitart a hőség, a csúcshőmérséklet 31 és 39 fok között alakulhat - olvasható az Időkép oldalán.