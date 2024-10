A Reddit felületén indult egy komoly diskurzus arról, hogy penetráns bűz teríti be a főváros kerületeit. Az egyik felhasználó szerint a VI., V. és XXII. kerületben is jól érezhető a szúrós szag. Valaki azonban a III. kerületi Kolosy tér környékén, továbbá a XII. kerületben is észlelte. De jelentések érkeztek a szag jelenlétéről a Keleti pályaudvarról és az Örs vezér teréről is, de érezni vélték a II. János Pál pápa tér, az Oktogon, a Hősök tere és Zugló környékén is. Az egyik felhasználót a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között is megcsapta a szag.

Utoljára augusztus elején árasztotta el hasonló bűz a fővárost utoljára. Akkor csak néhány nappal később derült ki, hogy a szag a Gyermelyi élelmiszerüzem felől érkezik, ahol a bérelt földjeiket kezdték el trágyázni a baromfirészlegről, szerves hulladékkal. Az üzem úgy nyilatkozott, hogy a szerves trágya sokkal kevésbé terheli a környezetet, a földbe pedig folyamatosan dolgozzák be azt, hogy az ezzel járó szaghatás a lehető legkisebb mértékű legyen.

Azt is mondták, hogy októberig tartanak a munkálatok, emiatt széliránytól függően időszakosan visszatérhet a trágyaszag Budapestre és környékére. Nem kizárt tehát, hogy éppen most is ez történik.