A mai napon megtörtént a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának épületében Balog Zoltán püspök meghallgatás a kegyelmi ügyben betöltött szerepe miatt.

A korábbi miniszter egy videófelvételen közölte az álláspontját. Mint mondta, az elnökségi tanács arra biztatta, gondolja át közéleti szerepvállalásait, hogy azok mennyiben egyeztethetők össze a zsinat lelkészi-elnöki megbízatásával. „Ennek a kérésnek eleget fogok tenni” – jelentette ki.

– idézi az Index Balog Zoltánt.

Kiemelte azt is, hogy köztársasági elnök kérésére bármilyen ügyben állást foglal, az kizárólag rá tartozik,

„akár tévedtem, akár nem”

– hangsúlyozta.

Ezt azzal magyarázta, hogy a döntéseket a köztársasági elnök hozza meg, szuverenitása pedig Balog Zoltán szerint megkérdőjelezhetetlen. Hangsúlyozta, Novák Katalin elmondta, amit szükségesnek tartott, és tiszteletben tartja, ahogy ezt az ügyet lezárta. „Az általa hozott döntésért ő vállalta a felelősséget” – tette hozzá.

A legfontosabb kérdés mégis az volt, hogy tisztázza szerepét a kegyelmi kérelem kapcsán.

– hangsúlyozta.

Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények, és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon.



Tévedtem, és hibáztam.



Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát, és nem is fogja. A református egyházban ebben is egyek vagyunk