Csak remélni tudjuk, hogy az Önök éve jobban sikerült annál, mint amilyen hírek jellemezték a 2025-ös esztendőt. Visszatekintve úgy tűnik, hogy továbbra is csak ugyanazokat a köröket tesszük meg, miközben elvesztegettünk egy évet a változásra. Megnéztük, hogy az adott hónapban melyek voltak a legjobban olvasott cikkek, és a top10-ből szubjektív szempontok alapján válogattuk ki legérdekesebbeket. Egészségügy, háború, nyugdíj, magyar ipar és Magyar Péter - ezek érdekelték Önöket a leginkább.

Január

Világunk alaposan megváltozott, de még így sokkoló volt a hír, hogy magyarországi iskolák százait kellett kiüríteni bombafenyegetés miatt. Szerencsére pokolgépet sehol nem találtak, mindenesetre az üggyel kapcsolatos beszámolók uralták a januári közbeszédet, így például hirtelen hazánk a tízmillió emailszakértő országává is változott.

Az év elején még bőven lehetett bezzegromániázni, már csak azért is, mert amíg az elmúlt 10 évben a magyarországi reállakásárak 85 százalékkal emelkedtek, Romániában 2 százalékkal csökkentek. Azóta a román gazdaság bezuhant, hazánkban pedig elindult egy otthonteremtési hitelprogram, ami igazán majd jövőre fejti ki a hatását.

Amíg a lakhatási válságra talán sikerül választ adni a kormányzatnak, az egészségügy rendbetétele továbbra is túl nagy falatnak tűnik. Pedig még két hét sem telt el az évből, amikor a Magyar Orvosi Kamara már arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan és az orvosok a betegekkel együtt áldozatai az alulfinanszírozott egészségügynek.

Február

Ma már talán meglepő, de az év elején még attól féltünk, hogy a Digitális Állampolgárság Programon (DÁP) keresztül ellopják az adatainkat, vagy épp mindenről tudni fog így rólunk Orbán Viktor. Nem volt véletlen, hogy a hónap egyik legolvasottabb cikke az EgészségAblak mobilalkalmazás működéséről szólt.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Szintén toptéma volt, hogy még hazánkban is gondot okozott az Ozempic minősége. A cukorbetegek számára kifejlesztett gyógyszerről ugyanis kiderült, hogy az egy fogyókúrás csodaszer. A helyzet odáig fajult, hogy a NEAK kivonta az Ozempicet a piacról.

Március

A tavasz első napján rögtön elgurította a pöttyöst a magyar kormányzat. Ugyanis tizenhat uniós tagállam szállt szembe Magyarországgal a Szuverenitásvédelmi Hatóság miatt. Persze, azóta már tudjuk, hogy a Hatóság megmaradt.

Gazdasági témájú volt a hónap második legolvasottabb cikke, amelyben megnéztük, miért van három éve recesszióban Ausztria. Visszatekintve érdekes, hogy az osztrákok már márciusban arra vártak, hogy a német fegyverkezés beindítsa az ő gazdaságukat is.

Egy gyors emlék az ukrajnai háborúról. Volodimir Zelenszkij már márciusban is biztonsági garanciákat kért a nyugati szövetségeseitől, pedig akkor még Kurszkban ukrán katonák harcoltak.

Április

Április 21-én hunyt el Ferenc pápa, így ezeket a heteket a Vatikánból érkező hírek határozták meg. A legnagyobb elérésű anyagban a katolikus egyházfő végrendeletére voltak kíváncsiak az olvasóink.

Ferenc pápa ravatala a Szent Péter bazilikában Kép: Reuters , Hannah McKay

Szintén nagyot robbant az újabb szigorítás bevezetése az egészségügyben, egy kormányzati javaslat szerint a megbízhatósági vizsgálatot az egészségügyben dolgozók szélesebb körére is kiterjesztenék.

A háború eszkalációjára adott lehetőséget, hogy a románok szerint orosz drónok sértették meg az ország légterét.

Május

Sok mindenre fény derült ebben a hónapban, május 8-án pápává választották az amerikai XIV. Leót több sikertelen próbálkozás után.

Hónap elején Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy a nyugdíjasokat élelmiszerutalványok formájában fogják támogatni, illetve arról is beszélt egy lakossági fórumon, hogy kiterjesztik az árrésstopot.

Szintén rosszul öregedő cikk lett, hogy május végén már több mint hatszáz napja futottak Magyar Péter után egy bennfentes kereskedelmi ügyben. Azóta a jegybank lezárta a nyomozást, most a nyomozó hatóságokon a sor, hogy lesz-e bármi a vizsgálatból a választásokig.

Június

A nyár sem hozta meg az uborkaszezont. A hónap elején Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel arra kerestük a választ, hogy vajon mikor éri el a magyar ipari teljesítmény a gödör alját. Igaz ez a kérdés idén még felmerült.

Ennél is nagyobb tragédia rázta meg Indiát, ugyanis az Air India Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépe 242 utassal és személyzettel a fedélzetén a felszállást követően nemsokkal lezuhant.

Bár maga a katasztrófa még május végén történt, de a parajdi események feldolgozása már júniusban zajlott. Bekerült a top10-be az a cikk, amelyben Bogdan Ivan román gazdasági miniszter azt bizonygatja, hogy a katasztrófát részben a környezetvédelmi intézkedések és a hódok tevékenysége okozták.

Egy tűzoltó tiszt áll a lezuhant Air India Boeing 787-8 Dreamliner repülőgép mellett Ahmedabadban, Indiában, 2025. június 13-án Kép: Reuters , Adnan Abidi

Július

Egy olyan szigorítást rendelt el Orbán Viktor miniszter, ami szigorítaná a magyar emberek számára a tüntetések feltételeit, ha külföldi vendég érkezik a hazánkba. Az nem derült ki azóta sem, hogy miért volt szükség a tiltásra.

Szintén komolyan megmozgatta az olvasók fantáziáját a bértranszparencia kérdése. Jövőre elvileg tudni fogjuk, hogy az adott pozícióban dolgozók mennyit is keresnek, ami várhatóan újabb feszültségekhez vezethet.

Az pedig csak hab volt a tortán, hogy Pintér Sándorék arra figyelmeztettek, ellopták a Belügyminisztérium nevét.

Augusztus

Nyár végén jött a vészjósló jelentés Németországból, nemcsak tízezer önkéntes jelentkezését várták a hadseregnél, elrendelik a kötelező orvosi vizsgálatot is minden német felnőtt férfi számára, hogy felmérjék a katonai korú lakosok egészségügyi alkalmasságát.

Eközben hazánkban a panelházak jövőjéről kezdődött meg a vita. Ugyanis egy szakértő szerint már régen le kellett volna bontani ezeket a panelházakat Magyarországon.

Szintén egy új időszámítás kezdetét jelezte az alsó-ausztriai kormánytag bevándorlókkal kapcsolatos álláspontja: „Teljességgel elfogadhatatlan, hogy az emberek magánszállásokra jelentkeznek be, hogy aztán segélyeket vegyenek fel az adófizetők terhére, valójában azonban máshol éljenek, vagy akár visszamenjenek a hazájukba nyaralni".

Szeptember

Ahogy visszatértünk a nyaralásból, egyből pofon vágott minket a politika. Sajnálatos módon jellemző a magyar közbeszédre, hogy komoly elérésű hír lett abból, hogy Kapu Tibor, a második magyar űrhajós elment a kötcsei piknikre.

Szintén a magyar viszonyokról állít ki bizonyítékot, hogy amint Forsthoffer Ágnes a Tisza Párt új alelnöke lett, le is mondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségében (MSZÉSZ) betöltött pozíciójáról.

Eközben a harc nem csitult Strasbourgban sem. Ha Ursula von der Leyen terve átmegy, amire azért nagy esély van, akkor az Európai Bizottság nemcsak a vétójogot, hanem az uniós forrásokat is elveheti 2027 után hazánktól. A magyar miniszterelnök vétóval fenyegette meg az Európai Uniót.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke találkozik Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ 80. közgyűlésén New Yorkban 2025. szeptember 23-án Kép: Reuters , Al Drago

Október

Ahogy közeledett a rossz idő, egyre fontosabbá vált az energia kérdése. Egészen döbbenetes, de a magyar Energiaügyi Minisztérium egy háttéranyagban világosan leszögezi, az orosz partnernek – való kitettségből fakadó kockázat kivédése nemcsak Magyarország, de a régió érdeke is.

Eközben pedig mennyiségi korlátozást vezettek be az üzemanyagokra Oroszországban az egyre súlyosabb ellátási zavarok miatt.

A hónap legolvasottabb cikkei közzé került Diane Keaton halálhíre is. A legendás színésznőt 79 éves korában érte utol a végzet.

November

Novemberben mindenki arról találgatott, hogy akkor végülis miről egyezett meg Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Washingtonban.

A másik nagy kérdés a magyar nyugdíjak értékállósága. Az utca embere szerint ugyanis ha nem elég a nyugdíj, akkor lejjebb kell adni a minőséget.

December

Az év utolsó hónapjára sem érkezett el a béke Ukrajnában. Sőt, az orosz vagyon várható befagyasztása miatt pert indított az orosz központi bank az a belga pénzintézet, az Euroclear ellen a moszkvai választottbíróságon.

S hogy keretes legyen az évünk, ahogy már januárban, úgy decemberben is téma maradt az egészségügy. Ugyanis bár a hálapénz eltűnt, de jelentkezett egy új probléma a szektorban. A paraszolvencia helyett a kettős praxis lett az egészségügy rákfenéje, a szakma szerint strukturális átalakításra van szükség.