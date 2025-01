Pár órával ezelőtt jelent meg az egyik programozással foglalkozó magyar nyelvű Reddit-oldalon az a poszt, amelyet állítólag egy 15 éves fiatal írt. A bejegyzésben azt állítja, hogy a kiinduló pontja az volt, amit állítólag minden bombatámadással kapcsolatos cikkben látni lehetett: a coredp.com nevű weboldal. Innen generálhatták a fenyegetést kiküldő e-mail címet, ami a [email protected] lehetett.

A poszt szerzője megjegyzi, hogy ez a domain 1994-től 2010-ig egy valódi cégé volt, azután a domain lejárt és egy domain parkoló céghez került, amíg 2015. decemberében valaki meg nem vásárolta.

Az állítólagos új tulajdonos egy igen megkérdőjelezhető, japán prostitúcióval foglalkozó oldalt rakott fel a domainre, és a szerző állítása szerint 2018 májusáig működött. Ezután vietnámi csalók felülete és APK letöltési oldal is megjelent a domainnév alatt, utóbbi 2024 júniusáig volt megtalálható.

A szerző szerint igen könnyen rá lehet jönni, már csak a fentiek alapján is, hogy a weboldal egy úgynevezett temp mail service, vagyis ideiglenes e-mail címeket és szolgáltatást lehet a domain segítségével létrehozni.

Ugyanakkor a poszt szerzője megjegyzi, hogy maga a felület nem túl biztonságos, mert a megfelelő linkre kattintva bárki láthatja a címre beérkező üzeneteket.

A Reddit-poszt írója kitér arra is, hogy az e-mail címmel korábban regisztráltak egy profilt a Pornhub pornóoldalra, valamint a yandex.ru nevű weboldalra is. A kommentek szerint az orosz szolgáltató oldalára közvetlenül a fenyegető emailek kiküldése előtt jelentkezett be.