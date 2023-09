A Terézvárosban nyílt meg a Hampton by Hilton Budapest City Center. A Hilton szállodaláncnak egyébként 22 albrandje van, ebből az egyik a Hapton by Hilton – mondta Siklósi Anita, a Hampton by Hilton szállodaigazgatója.

A háromcsillagos, családias hangulatú szálloda, hatemeletes és 219 szobája van. Az új, belvárosi szálloda egy zöldmezős beruházás keretében épült, egy foghíjtelekre. Az építési hatóságnak csak egy kikötése volt, hogy korábbi három bérház kinézet megmaradjon, mondta a szállodaigazgató.

A Dessewffy utca és a Zichy Jenő utca közötti területen épült fel Budapest harmadik Hiltonja, ami egyébként szeptember 6-a óta fogad vendégeket.

Azt nem árulták el mekkora összegű beruházásból valósult meg a szálloda, a belvárosi szálláshelynek egyébként a Long Bridge Kft. a tulajdonosa.

A Hampton by Hilton jelenleg 50 százalékos kihasználtsággal működik, de az őszi hónapokra már 60-70 százalékos szobafoglalást realizáltak.

Kép: Economx

A szállodában a 18 év alatti gyerekek a szülők szobájában ingyen lakhatnak, a szobaárak 90 eurónál kezdődnek és a kereslet határozza meg, az ár tartalmazza a reggelit is – válaszolta a szállodaigazgató.

Általában három éjszakára jönnek a vendégek, a legtöbben Amerikából, és Izraelből érkeznek, de volt már egy csoportjuk Indiából is, a szállóvendégek 98 százaléka külföldi.

A háromcsillagos szálloda 15 ezer négyzetméteres terézvárosi épületét a Bálint és Társa Építészek Irodája Kft. tervezte. A generálkivitelezést a T-Trans Főép Kft. végezte el. Az épület szerkezete 302 munkanap alatt 909 tonna betonacél és nyolcezer köbméter beton felhasználásával készült el.

Az új budapesti Hiltonban étterem, bár, kávézó, csemege- és élelmiszerbolt és mosoda is van, a sportos vendégeknek edzőterem is van és egy picike kis belső kertet is kialakítottak. Jó hír a leendő turistáknak, hogy délelőtt 10 helyett csak délben kell majd kicsekkolniuk a nemdohányzó és állatbarát szobákból.

Világszerte több, mint 2800 ilyen Hamptont működtet a Hilton, nemrég nyílt egy Marosvásárhelyen, de a szomszédos országokban Bécsben és Varsóban is van hasonló szállodása a Hiltonnak.