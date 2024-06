A forint a hetet az euróval szemben a 385-ös szint alatt kezdte. Hétfőn egy viszonylag szűk sávban mozgott, majd kedden kezdett el erősödni. A hét elején még intenzív forinterősödést láthattunk, az euró-forint jegyzése kedden átmenetileg 383 alatt is járt, ahol utoljára január végén-február elején láttuk a jegyzést. Ezt követően rendkívül intenzív fordulat következett, szerdán 388 fölé lépett a jegyzés, majd pénteken megérintette a 390-es szintet, ahol kisebb korrekció indult – világított rá az Indexnek Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Euró-dollár fordulatok

A szintén a portálnak nyilatkozó Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője szerint ebben elsősorban az euró-dollár kurzus játszott szerepet: az euró erősödött a dollárral szemben az inflációs várakozások nyomán, amely a forintot is január óta nem látott szintre erősítette. Ugyanakkor a magyar fizetőeszköz gyengülése mögött az állhatott, hogy péntek délelőtt a vártnál magasabb májusi inflációt közölt az Eurostat: az áprilisi 2,4 százalék után 2,6 százalékra gyorsult az áremelkedési ütem az eurózónában, illetve eközben a maginfláció is a várt 2,7 százalék helyett 2,9 százalékon alakult.

A vártnál magasabb áremelkedési ütem elbizonytalaníthatta a befektetőket a jövő hétre várt EKB kamatcsökkentéssel kapcsolatban, amely euróerősödést váltott ki a dollárral szemben és a forintot is visszaerősítette a 389-es szint alá az euró ellenében.

A péntek délutáni USA inflációs adat ellenben nem okozott meglepetést: áprilisban a Fed által kiemelten figyelt PCE árindex 2,7 százalékon stagnált az elemzői várakozásoknak megfelelően – tette hozzá a szakértő. Az euró ennek nyomán tovább erősödött a dollár ellenében, amely a forintot is stabilizálta 389 alatt. Ugyanakkor, ahogy kedden, most sem bizonyult tartósnak az euró erősödése a dollár ellenében, amely a forintot is visszagyengítette, péntek délután átmenetileg 390 felett is járt a jegyzés, azonban a támasz nem esett el.

Negyedéves GDP

A szakértők rámutattak, hogy a jövő héten több esemény is mozgathatja a forint árfolyamát:

A jövő heti események közül kiemelkedik a hazai második negyedéves, végleges GDP adatközlés, melyre kedd reggel kerül sor.

Szerda reggel az áprilisi külkereskedelmi mérleg előzetes adatait teszi közzé a KSH, majd csütörtökön reggel az áprilisi kiskereskedelmi forgalmat.

A nemzetközi adatok, események közül a csütörtök délutáni EKB-kamatdöntésre érdemes figyelni, amikor megkezdődhet a kamatvágási ciklus az eurózónában, 25 bázispontos vágásra számíthatunk.

Az EKB döntése közvetlenül az euró-dollár árfolyamot befolyásolja, így a vártnál lazább kamatpolitika gyengítheti a jegyzést, amely a forintárfolyamra is negatívan hathat – erre már Molnár Dániel világított rá az Indexnek, hozzáfűzve, hogy pénteken közli az amerikai munkaügyi hivatal a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak számát, amely a Fed várható kamatpolitikája szempontjából fontos.

Április után egy újabb, a vártnál kedvezőtlenebb adat tovább erősítené a kamatvágás közeledtét, amely a dollár gyengítésén keresztül erősíthetné a forint árfolyamát.

Ezen felül a nemzetközi befektetői hangulat és az európai választások befolyásolhatják a magyar deviza árfolyamát. Molnár szerint a forint az euróval szemben a 385-390-es sávban mozoghat az euróval szemben, míg Varga inkább a 385-395-ös sávot látja bejárhatónak.