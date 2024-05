A többség ugyanakkor aggodalommal tekint a folyamatosan emelkedő árakra, és ez továbbra is komoly kihívást jelent a belföldi turizmus számára – derül ki az Everguest megbízásából készített friss Tárki-kutatásból, ami szerint az elmúlt évhez képest bővül az utazást tervezők aránya idén:

A MAGYAROK TÖBB MINT HARMADA (34%) TERVEZI, HOGY RÉSZT VESZ HOSSZABB-RÖVIDEBB UTAZÁSON.

A magyar lakosság körében végzett kutatásunk kimutatta, hogy a járvány utáni utazási kedv magára talált: az aktív korosztály harmada rendszeresen utazik, míg azok közül, akik tavaly még otthon maradtak, idén már minden tizedik ember tervez valamilyen utazást

– hangsúlyozta Belán Miklós, az Everguest alapítója, hozzátéve, hogy különösen figyelemre méltó, hogy a rendszeresen utazók 83 százaléka idén ismét útra kel, ami azt jelzi, hogy

A TURIZMUS IRÁNTI LELKESEDÉS NEM CSUPÁN VISSZATÉRT, HANEM ERŐSEBB, MINT VALAHA.

Az aktív korosztály harmada rendszeresen utazik

Az is kiderült, hogy tavaly a válaszadók több mint fele, vagyis 54 százaléka egy alkalommal, több, mint negyede, 26 százaléka két alkalommal, 11 százaléka három alkalommal, míg 9 százaléka négy vagy több alkalommal utazott több napra belföldre vagy külföldre.

Kép: Economx

Idén az utazók 54 százaléka ugyanannyiszor tervez útra kelni, mint tavaly, 32 százaléka kevesebb, 14 százaléka viszont több alkalommal. A felmérés rámutatott arra is, hogy a férfiak és a budapestiek aktívabb utazók, míg a vidékiek ritkábban vágnak bele az utazással járó kalandokba.

A FÉRFIAK 43 SZÁZALÉKA, A NŐKNEK AZONBAN MINDÖSSZE 29 SZÁZALÉKA SZERETNE IDÉN UTAZNI.

Településtípus alapján a budapestiek 56 százaléka, a városiak és a községekben lakók 31-31 százaléka tenne ugyanígy. Az idősebb korosztály visszafogottabban tervez vakációt, a fiatalabbak és a középkorúak viszont egyaránt vágynak a kikapcsolódásra: mind a fiatalok, mind a középkorúak 44 százalékának, míg az idősebb korosztályból 18 százaléknak vannak 2024-es utazási tervei. Az iskolázottság tekintetében pedig nem látható különbség az utazási kedvben.

Nekünk tényleg a Balaton a Riviéra?

A magyarok körében továbbra is verhetetlen úti cél a Balaton.

SOHA ANNYIAN NEM TERVEZTÉK MÉG, HOGY A NYÁRI SZEZONBAN A TÓ PARTJÁN TÖLTIK A SZABADSÁGUKAT, MINT 2024-BEN.

A válaszadók 76 százaléka szeretne idén a Balatonnál nyaralni, de a megkérdezettek több mint ötöde (21%) viszont úgy válaszolt, hogy anyagi okok miatt nem tud eljutni idén a Balatonra.

Kép: Economx

Budapest vonzó világváros

A főváros iránti érdeklődés tovább növekedett, köszönhetően a sikeres belföldi kampányoknak. A válaszadók majdnem háromnegyede (69%) szeretne idén Budapestre látogatni. Azok pedig, akik nem szeretnének Budapestre utazni, ezt elsősorban a főváros zsúfoltságával és a magas árszínvonallal indokolták.

Elszálltak az árak

Annak ellenére, hogy a turizmus fellendülése szembeötlő, a magas infláció komoly aggodalmakat kelt az utazók körében

– értékelte a kutatás eredményét Belán Miklós, az Everguest turisztikai szakértője, hozzátéve, hogy arra a kérdésre, hogy vajon hatással lesz-e az infláció 2024-ben is az utazási és az étterem látogatási lehetőségekre, a válaszadók 60 százaléka igennel válaszolt.

Szeretjük a gyomrunkat és a vendéglőket

Az Everguest-Tárki kutatás vizsgálta az éttermek népszerűségét is. Eszerint azok közül, akik tavaly jártak vendéglőben, 70 százalék tervezi, hogy az is idén felkeresi valamelyik vendéglátóhelyet, további 18 százalék pedig már túl is van ilyen alkalmakon. Közülük 61 százalék gondolja azt, hogy néhány alkalommal fog étteremben fogyasztani, 18 százalékuk havonta egyszer, és csak 7 százalék azok aránya, akik ezt legalább heti rendszerességgel tervezik.

Kép: Economx

Azonban a megkérdezettek túlnyomó többsége (85%) szerint már 2023-ban is túl magasak voltak az árak a magyarországi éttermekben, és ugyanez igaz a hotelekre is. A válaszadók 89 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, egyetért-e azzal, hogy a magyar szállodákban elszaladtak az árak az elmúlt évben.

A kutatás 2024. első negyedévében készült, 1023 fő személyes megkérdezésével.