Érdeklődés hiányában 119 év után megszűnik a Genfi Autószalon, ami a koronavírus előtt az egyik legmeghatározóbb autós rendezvény volt több évtizeden keresztül. Olyan legendákat mutattak be rajta először, mint a Lamborghini Countach, Audi Quattro, Ferrari 288 GTO, de a Fiat Panda is innen indult – és ez csak pár darab abból a pár ezer autóból, koncepcióból, amit 1905 óta a itt mutattak be először a publikumnak.

A Genfi Autószalonnak viszont leáldozott. A szervezők a döntést „a folyamatos iparági kihívások és verseny” miatt hozták meg. Viszont nem teljes a búcsú, ugyanis Dohában megtartják a GIMS (Geneva International Motor Show) Qatart 2025-ben.

A Genfi Autószalon megszűnése érezhető volt, ugyanis 2020 óta szerencsétlen helyzetek és döntések sorozat érte a szervezőket. A 2019-ben megtartott 89. rendezvény a megszokott sikerrel telt, ahol az összes fontos márka jelen volt legalább egy, de inkább több modellel, prototípussal, koncepcióval. A tíznapos eseményen 602 ezer látogató volt, tízezer médiamunkás vett részt rajta 86 országból – számolt be róla a Totalcar.

Azután 2022-ig a koronavírus miatt le kellett mondani a rendezvényt, amelyet még tavaly sem tartottak meg geopolitikai bizonytalanságokra hivatkozva. Ez az öt év elég volt ahhoz, hogy az ipar megváltozzon annyira, hogy a gyártók más rendezvényekre fókuszáljanak (például Japan Mobility Show), vagy megoldják egyénileg a bemutatókat.

Aztán 2023 második felére már biztossá vált, hogy idén lesz Genfi Autószalon, de ezen rengetegen nem vettek részt – például a BMW, a Mercedes, a Volkswagen, a Hyundai és a Toyota, míg az Európa felé nyitó kínai márkák képviseltették magukat. Az esemény látogatottsága nagyon alacsony volt, összesen 168 ezren látogattak el rá, ami a 2019-es nem rekordnak számító 600 ezres számhoz képest siralmasan alacsony.