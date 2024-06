Vasárnap az északi tájakon számíthatunk több a gomoly- és fátyolfelhőre, de még ott is sok napsütés várható, majd délután délnyugat felől egyre több és vastagodó fátyolfelhő sodródik fölénk. Az északi területeken néhol előfordulhat zápor, késő délutántól pedig északnyugaton zivatar is. A délnyugati, nyugati szelet élénk, északkeleten erős lökések kísérhetik, a Nyugat-Dunántúlon viszont mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul. Késő estére 17 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap délután, este északnyugaton, nyugaton, elsősorban a határ közelében (Sopron, Szombathely térsége) zivatarok is előfordulhatnak. A késő esti, éjféli óráktól nyugaton, délen néhol zivatar is kialakulhat. Este délnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át felettünk. Ebből elsősorban az ország déli felén alakulhat ki eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul – adott előrejelzést a HungaroMet.

Hétfőn délelőtt erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, emellett általában több órára kisüthet a nap. A nap első felében főleg hazánk nyugati, délnyugati felén, majd máshol is sokfelé várható záporeső, zivatar. Felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Hajnalban helyenként párás lesz a levegő. A déli, majd a Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatar térségében erős vagy viharos lökések kísérik. A hőmérséklet délután 22 és 28 fok között valószínű.

Keddre virradó éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. A nap első felében sokfelé, majd szórványosan, egyre inkább keleten valószínű eső, zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás, jégeső is várható. Estétől csökken a csapadékhajlam. A délnyugati, majd az északnyugati szél helyenként megerősödik, zivatar környékén viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet a hajnali 12, 17 fokról délutánra 20 és 25 fok közé emelkedik.

Szerdán sok napsütés várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, nagyobb eséllyel északkeleten és nyugaton. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. A nyugati szél csak kevés helyen élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 9, 15, délután 24, 29 fok között alakul.