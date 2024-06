A Hugo Boss és a SharkNinja cégekkel kötött szerződések után most az AliExpresszel is megállapodott Vicotria Beckham férje – írja a The Guardian.

Az Alibaba kínai technológiai csoport tulajdonában lévő online kiskereskedelmi platformmal köttetett egyezség még a júniusban kezdődő Euro 2024 előtt hatályba lép.

Beckham megállapodásai közé sorolható még a Tudor órák, Tempur matracok, Nespresso kávégépek illetve az Uniceffel kötött szerződések. Emellett a Walkers chips reklámjának is a futballista lesz az arca.

Az AliExpresszel jelenleg az Euro 2024 egyik fő szponzora, amely eseménysorozat magába foglalja a párizsi olimpiától kezdve a labdarugó Európa-bajnokságot is.

Beckham, aki a Manchester United, a Real Madrid és az angol válogatott játékosaként vált világhírűvé, a hírek szerint 200 millió fontot tett zsebre abból, hogy 2022-ben eladta a márkáját kezelő üzlet 55 százalékát az amerikai Authentic Brands csoportnak.

A partnerség első évének beszámolóiból kiderül, hogy a Beckham-márka bevételei több mint kétszeresére, 34 millió fontról 72,6 millió fontra nőttek, bár az adózás előtti nyereség 23,6 millió fontról 10,8 millió fontra csökkent, elsősorban az adminisztratív költségek növekedése miatt.

Beckham és felesége, Victoria, akinek saját divatmárkája és szépségápolási vállalkozása van, milliókat keresett márkaszerződésekkel. Az egykori Spice Girl az elmúlt hónapokban a spanyol Mango márkával lépett kapcsolatba.

A Németországban megrendezésre kerülő tornát más kínai csoportok is szponzorálták, köztük az elektromos járműveket gyártó BYD és a Vivo elektronikai vállalat.