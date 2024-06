Június 1-je a naptár szerinti nyár kezdete, és szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy nincs egészséges barnaság. Nagyon fontos az UV-sugárzás elleni fényvédelem, mert Európa az elsők között van az UV-sugárzás miatt kialakuló bőrrákos betegek számában. Óvva intenek mindenkit az esztétikai célú napozástól és a szoláriumhasználattól is.

Jelenleg minden harmadik diagnosztizált daganatos megbetegedés bőrrák., hangzott el egy sajtótájékoztatón.

Magyarországon évente 21 ezer hámsejt eredetű bőrrákot, és 2500 melanomát diagnosztizálnak

– mondta Wikonkál Norbert bőrgyógyász, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.

A világos bőrű emberek között 100 ember közül 33-at érinthet majd a balasioma. Ez utóbbi egy rosszindulatú elváltozás, Magyarországon a leggyakoribb rosszindulatú bőrdaganat. Általában lassan növekvő, áttétet igen ritkán adó daganattípus, mondta a szakember.

2024-ben időszerű, hogy végleg leszámoljunk az öncélú napozáshoz, barnasághoz kapcsolódó tévhitekkel és egészségmítoszokkal.

A bőr egészsége szempontjából a legegyszerűbb és leghasznosabb bőrgyógyászati tanács, hogy az esztétikai célzatú napozásnak, szoláriumhasználatnak nincs egészséges szintje – mondta Wikonkál Norbert.

A prevencióban az UV-védelmen van a hangsúly: a korai felismerés alapja a rendszeres önvizsgálat; a diagnosztizált betegek kezelésében pedig az időben indított, adekvát terápiaválasztás, illetve a beteg után követése a legfontosabb – tette hozzá Baltás Eszter bőrgyógyász, a Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) vezetőségi tagja.

Hozzátette, az Európai Dermatoonkológiai Társaság (EADO) ajánlásával összhangban az eddigieknél radikálisabb betegtájékoztatási gyakorlatot ösztönöz a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke is, hiszen az európai társaság a teljes testes napozást, illetve az UV-sugarak káros hatásait már egyenesen a dohányzás okozta egészségkárosításhoz hasonlítja.

Az MDT elnöke ugyanakkor rámutatott, hogy orvosi szempontból meg kell különböztetni a napon tartózkodás és a napozás fogalmakat. Míg a napon tartózkodás egyértelmű fiziológiai szükségesség, hiszen az UV-sugárzás – a D-vitamin képzésen túlmutatóan is – számos élettani folyamat fontos feltétele. A nagy testfelületet érintő, hosszabb ideig tartó, UV-védelem nélküli napozás ugyanakkor egyértelműen egészségkárosító hatású és kerülendő – fogalmazott Wikonkál Norbert.

A nyári hónapokban ajánlott a legalább 30-as, de még inkább az 50-es faktorszámú napvédő krémek és naptejek használata nemcsak nyaralás közben a vízparton fontos, de a szabadban végzett munka vagy sporttevékenység esetén is.

Az MDT szakértői szerint bármilyen gyanús bőrelváltozással érdemes mihamarabb bőrgyógyászt felkeresni. A melanomának különböző típusai vannak. A leggyakoribb, felszínesen terjedő melanoma havonta átlagosan egytized millimétert nő, azonban a ritkábban előforduló, rendkívül agresszív noduláris melanoma akár fél millimétert is nőhet havonta, ezért ha egy gyorsan növekvő bőrelváltozást észlelünk, nem szabad megvárni az évente esedékes melanomaszűrést, azonnal orvoshoz kell fordulni.

Van öt melanoma centrum

Ha egy szövettani lelet megerősíti a melanoma diagnózisát, mindenképpen keressük fel az egyik magyarországi melanomacentrumot. Erre azért van szükség, hogy minden érintett időben eljusson a megfelelő terápiás megoldásig. Ez lehet sebészeti beavatkozás vagy azt kiegészítő gyógyszeres kezelés, amivel a mára rutinszerűvé vált korszerű, személyre szabott melanomaspecifikus daganatgátló terápiákat6 alkalmazzák a centrumok. A késlekedés rendkívüli kockázatos.

A melanoma korai felismerésével és kezelésével a statisztikai adatok szerint 98,3 százalékos az ötéves túlélés valószínűsége.

Ez az arány az első nyirokcsomóáttét megjelenése esetén 83-85 százalékra csökken. Ha pedig a melanoma már távoli, szervi áttétet is ad, az ötéves túlélési arány 30-40 százalékra zuhan a hatékony terápiás megoldások ellenére is. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a statisztikai adatok szerint az első melanoma megjelenése utáni három évben 10 százalék az esélye egy újabb melanoma újbóli kialakulásának.