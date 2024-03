Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A legtöbb ügyfél már a lakásbiztosítási kampány elején nekikezdett a kalkulációnak, sokan döntöttek úgy, hogy váltanak is azonnal. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a piaci becslések akár 500 ezres mozgásról is szóltak. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) becslései szerint 100 ezren fognak biztosítást cserélni a kampány alatt.

Fontos, hogy nem felmondhatják, hanem felülvizsgálhatják, „rendbe tehetik” a lakásbiztosításukat az ügyfelek.

A szövetség sajtótájékoztatóján Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke emlékeztetett: nincs viszonyítási alapunk arra vonatkozóan, hogy mikor sikeres egy ilyen kampány.

Mindenkinek meg van a lehetősége, hogy változtasson, azonban sokkal nehezebb a testreszabás, mint például a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál (kgfb) lebonyolított kampányok esetén.

A marketingtevékenység terén nincs hiány. A piaci szereplők és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy a legfőbb értékünket, a lakásunkat megfelelő biztosítási konstrukcióval lássuk el. Ez a legpozitívabb üzenete a kampánynak Papp Lajos szerint.

Csökkent az újrakötési kedv

Az első néhány nap után csökkent a szerződés-átkötések száma, de a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítások esetén is az volt a jellemző, hogy nem sietik el a tulajdonosok a váltást. A kgfb-nél az ügyfelek 40 százaléka az utolsó héten lépett, hasonló tendenciára számít a szövetség a lakáskampánynál is.

Erre figyeljünk, mielőtt váltunk

Nézzük át a biztosítási szerződést, egészítsük ki a fedezeteket, és aktualizáljuk a biztosítási összegeket is – ezek a legfontosabb teendők most.

Lapunk kérdésére Papp Lajos elmondta: nem befolyásolja a díjakat, hogy valakinek az ingatlanja valamilyen kötelezettséggel (például jelzáloghitellel) meg van terhelve. „Ez nem díjtényező” – tette hozzá.

Baksa Melinda, a FBMASZ elnökségi tagja ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a kölcsön kamatára hatással lehet a korábbi biztosítási szerződés felmondása, amennyiban azt a hitelfelvételkor kamatkedvezmény keretében kötöttük.

Ellenhatás is van bőven

Gyengíthetik a szerződésváltási hajlandóságot, hogy például a kgfb-nél a tarifálás és személyre szabás egy sokkal összetetteb folyamat, mint az ingatlan- és ingóbiztosításoknál. Emellett a biztosítók gyakran közvetlenül keresték és keresik meg az ügyfeleket, felajánlva meglévő biztosításaik aktualizálását.

Az alkuszi csatorna a jegybank ajánlása alapján már több mint egy éve rendszeresen felkeresi az ügyfeleket a szerződések aktualizálásával kapcsolatban. Ez egy majdhogynem kötelező feladata a brókercégeknek.

Inkább alkusz?

A kampányban felerősödik a független alkuszok szerepe – mondta Baksa Melinda. A jegybank 2022-es adataiban a következő volt a megoszlás értékesítési csatornánként:

ügynök: 52 százalék,

többes ügynök: 5 százalék,

alkusz: 20 százalék,

hitelintézet és posta: 14 százalék,

direkt értékesítés: 9 százalék.

Az alkuszok aránya becsléseik szerint a lakásbiztosítási kampánynak köszönhetően akár 50 százalék felé is emelkedhet.

Sok a kedvezmény, alacsonyabb a díj

Gyakran 20-25 százalékot is túllépő díjkedvezményeket biztosítanak az ügyfelek, az egyes biztosítók által nyújtott akciókról korábbi cikkünkben részletesen is olvashat.

Az első másfél hét tapasztalatai azt mutatják, hogy 33-40 ezer forintos éves átlagdíjjal kötnek szerződéseket az ügyfelek, ez 20-30 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi átlagdíj.

A FBMASZ adatai szerint a legtöbb új szerződéssel rendelkezők listájának élén vannak a piacvezetők: az Alfa, Generali és Groupama szerezte meg a legtöbb új szerződőt. Feltörekvő szereplők is vannak ugyanakkor, mint például a KÖBE, a Generali és a Genertel. Ők nem rendelkeznek saját értékesítési csatornával, ezért tovább erősítik az alkuszok szerepét.

Népszerű a fogyasztóbarát konstrukció

Előtérbe kerültek a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (mfo). A 14 lakásbiztosítást kínáló biztosító közül 13-nak már van ilyen a jegybank által minősített terméke. Az első másfél hét adatai alapján az alkuszi kötéseknek már közel harmada ebből a körből került ki.

Fontosak a határidők

„Időprésbe kerültünk, ami nem feltétlenül pozitív” – erről már Molnár László, a FBAMSZ alelnöke beszélt.

Április másodika éjfélig a szerződések felmondásának be is kell érkeznie a meglévő biztosítóhoz. Négy munkaszüneti nap is van előtte, ezért nem érdemes várni a végéig, azt ajánlják, hogy március 28-ig vagy előtte döntsünk és adjuk be a szükséges dokumentumokat.

Érdemes időt szánni az online kalkulációra, akár több oldalon is végigmehetünk a folyamaton, mert teljesen eltérő tarifák és szerződési feltételek jönnek ki.

Kiemelték: ne a díj és az ajándékok legyenek a fő szempont a döntéskor.

Mennyit ér a lakásom egy biztosításnál?

Az ingatlan piaci értéke nem összekeverendő az újjáépítési értékével. Előbbi azt jelenti, amennyiért feltételezhetően értékesíteni tudjuk a lakásunkat a piacon, míg az újjáépítési érték „csak” azokat a költségeket tartalmazza, amelyből fel lehet építeni az egész ingatlant a tulajdonunkban lévő telken. Az újjáépítési összeg tehát az építőanyagok és a munkaerő díjából tevődik össze.

A telek értéke például nem számít, ugyanis az nem tud megsemmisülni. Bár eltérés lehet a különböző országrészekben, ez nem lehet jelentős, ugyanis a beszerzés azonos helyről történik.

Ezeknek az ára azonban nagyon megemelkedett az elmúlt pár évben. A FBAMSZ ajánlása szerint idén már 500 ezer forintos négyzetméter árú biztosítási összeg alatt ne kössünk lakásbiztosítási szerződést.

Az a jellemző, hogy elfogadják azt az összeget, amit felajánl a kalkulátor. Ha elbizonytalanodik a biztosítási összeggel kapcsolatban, inkább forduljon független szakértőhöz.

Az Economx felvetésére arról is beszélt a FBAMSZ elnöke, hogy az alulbiztosítottság elkerülésére kell leginkább odafigyelni, de még túlbiztosítás is előfordul egyes ügyfeleknél.

Ez még a jobbik helyzet, ugyanis a lakás újjáépítési értékét megkapja az ügyfél. Meggazdagodni természetesen nem lehet, így többet semmiképp nem fizetnek, a túlbiztosításbólk eredő többlet díjköltség azonban visszatérítésre kerül.

A kiegészítőkre is érdemes nagy hangsúlyt fektetni, például a felelősségbiztosítási limitekre, vagy a pluszban köthető baleset-, kisállat- és kerékpárbiztosításra. Feleslegesen ne legyen ilyenünk, de ha szükséges, ne sajnáljuk a havi pár száz forintot erre.

Időben kell fizetni az utolsó díjat

Felmondás esetén a díjakat mindenképp rendezni kell. Emellett adott esetben a díjon kívül egyes igénybe vett kedvezményeket is (például tartamkedvezmény) visszakövetelhetnek a biztosítók, erről az alkusznál vagy biztosítási ügynöknél érdeklődhetünk.

„Az új szerződés megkötését az előző megszűnéséhez igazítsuk, így elkerülhető, hogy az ingatlan akár csak egy napig is biztosítás nélkül maradjon” – mondta Molnár László.

Aki az elmúlt 2-3 évben nem frissítette a lakásbiztosítási szerződését, annak most itt a lehetőség ezt bepótolni. A szövetség sajtótájékoztatóján emlékeztettek: nemcsak a kampány során kell jelezni az ingatlanban bekövetkező változásokat, erre folyamatosan kötelezettségünk van a biztosító felé.

„A kötvény és a valóság folyamatosan közelítsen egymáshoz” – tette hozzá az alkusszövetség alelnöke.