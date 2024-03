Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Egyelőre nem robbant be a március elsején indult lakásbiztosítási kampány. A társaságok érezhetően versengenek az ügyfelekért, például a hűségidőt akár 20 százalék kedvezménnyel is jutalmazzák, de különféle extra kedvezményeket is lehet találni a kínálatban – közölte a kampány első 10 napjának tapasztalatai alapján a CLB.

A független biztosítási alkusz szerint annak ellenére, hogy az online felületeken naponta ezrek kalkulálják biztosításuk díját, egyelőre nem robbant be a kampány.

A hűség és az árengedmények kombinációja a sláger a biztosítók ajánlatai között az új lakásbiztosítás kampányban. Az online felületeken óriási az érdeklődés, naponta ezrek kalkulálnak biztosítási díjat, a kötések számában ez azonban egyelőre nem érződik.

A kampány első 10 napján a hűségidő vállalásért kapható kedvezmény látszik igen hatékony akciónak. Ez pontosan azt jelenti, hogy az, aki 3 év hűséget vállal az általa választott biztosítónál, akkor erre az időtartamra komoly, akár 20 százalék díjkedvezményt kaphat.

„Ezzel a társaságok igyekeznek nemcsak megszerezni, de a jövőben maguknál is tartani az ügyfeleket” – mondta Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz kommunikációs igazgatója.

Oldalukon az eddig eltelt bő egy hétben több ezer új szerződést kötöttek az ügyfelek, a kalkulálók száma pedig az 50 ezret is megközelíti.

Korai lenne most levonni a végső következtetést, de az már most, az első időszakban is határozottan látszik, hogy nagy az érdeklődés az ügyfelek részéről. A weboldalon tömegesen elmentett kalkulációt márciusig még sokan fogják véglegesíteni – teszik hozzá.

Sokan kalkulálnak

A Netrisk is közölte az elmúlt egy hét legfontosabb számait, náluk naponta 15-ször annyian számolják, és kötik újra a lakásbiztosításukat, mint egy átlagos márciusi hónapban. Március első hetében az éves átlagdíjak 33 ezer forintot tettek ki – tették hozzá. Jelentősen, 11 százalékról 23 százalékra nőtt a minősített fogyasztóbarát lakásbiztosításokra szóló kötések száma, amelyeknek átlagos éves díja ezer forinttal volt alacsonyabb.

„Számítottunk arra, hogy sokan már az első napokban lépnek és új lakásbiztosítást kötnek, de a több mint 15-szörös emelkedés felülmúlja a várakozásinkat. Ez a forgalom az oldalon jelentősen meghaladja az előzetes szakértői becsléseket, ráadásul az ügyfelek 65 százaléka korábban nem volt kapcsolatban az összehasonlító oldallal, azaz új érdeklődőként jelent meg” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Népszerűek a plusz elemek

Az időtartam vagy hűségidő kedvezmények mellett keresettek a kiegészítő biztosítások is, amelyek között nézelődve találni több megmosolyogtató ajánlatot is. Ilyen például a pálinkafőző robbanásra, a dioptriás szemüveg eltörésére, kisállat orvosi ellátására, vagy például kórházi lopásra, illetve kifejezetten combnyaktörésre szóló kártérítés.

A kiegészítők között olyan hasznos elemeket is találhatunk, mint a hat hónapos díjátvállalás munkanélküliség esetére, vagy a hűtő leolvadás miatt tönkrement a fagyasztott élelmiszerek kártérítése.