Az európai gáz határidőkre nyitott nettó vételi pozíciónak állománya 96,4 terawattórára emelkedett, ez jelenlegi árakon számolva mintegy 3 milliárd eurót jelent az Intercontinental Exchange adatai alapján. Ez olyan magas érték, amire 2022 februárja, Oroszország Ukrajna elleni inváziójának kezdete óta nem volt példa. Emlékezetes, az orosz támadás után a gáz ára az egekbe szökött – hívta fel a figyelmet a Financial Times.

Az árak persze azóta jelentősen csökkentek. Egyrészt annak köszönhetően, hogy az európai országok csökkentették gázfelhasználásukat, másrészt a kontinensnek sikerült alternatívákat találnia az orosz import helyett. Az alternatívák között fontos szerep jut a cseppfolyósított gáz (LNG) bővülő importkapacitásainak, ezzel azonban erősödött a függés attól a terméktől, amelynek világpiaci ára néha meglehetősen hektikusan alakul.

Európai gázár (euró/megavattóra) Kép: stooq.com, economx

Ráadásul az elmúlt hónapokban történtek fennakadások a két nagy LNG-termelő, az Egyesült Államok és Ausztrália exportáló létesítményeiben. Másrészt Izrael Gáza ellen indított tavaly őszi támadása óta egyre bizonytalanabbak azok a tengeri kereskedelmi útvonalak, amelyen keresztül az LNG eljut Európába.

Tavaly Európa LNG-ellátásának 13 százaléka haladt át a Vörös-tengeren és a piac számol azzal, hogy ott is, illetve a Hormuzi-szorosnál is csökkenhet az áthaladó gáz mennyisége. A hedge fundok állítólag már a gázai háború megindulása óta folyamatosan növelik vételi pozícióikat.

Az európai gáz referenciaértékével megawattóránként 30 euró körül kereskedtek szerdán. Ez ugyan messze elmarad a 2022 nyarán elért, több mint 300 eurós csúcsértéktől, ám még mindig magasabb, mint a 2021-ben kezdődött gázválság előtt jellemzően tapasztalt körülbelül 10-20 eurós érték.

Az ING elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy az európai gáztárolók több héten keresztül 62 százalékos töltöttségi szinten álltak és ez a közelmúltban 64 százalék közelébe emelkedett. Ennek eredményeképpen a tárolók az április eleji szezonális rekordmagas szintről április végére a 2020-as szintekhez igazodtak. A készletfelhalmozás üteme április második felében elmaradt az áprilisban megszokottól, azonban úgy vélik, hogy a következő fűtési szezon kezdete előtt Európa elérheti a 100 százalékos töltöttségi szintet is. Ezzel a véleményükkel nincsenek egyedül, a többi szakértő is hasonlóan vélekedik az ügyben és maga az unió is optimista az ügyben, ahogy arról korábban írtunk.

Május elején az árak ismét emelkedtek. Ebben szerepet játszott, hogy az Európába irányuló norvég gázszállítások csökkentek és a kontinens nagy részén tapasztalható késői hideghullám április második felében megnövelte a fűtési keresletet.

Van, ami felhajthatja még az árakat

A gázárak emelkedésében bízók valószínűleg figyelembe veszik azt is, hogy Ázsia vonzóbb piac sok LNG szállítmány számára, mivel az ázsiai árak az év nagy részében magasabbak voltak az európainál. Ráadásul vannak más kockázati tényezők is az ING szakértői szerint. Felhívják a figyelmet, hogy az Európába irányuló orosz vezetékes szállítások nagy részét veszély fenyegetheti.

A Gazprom Ukrajnával kötött tranzitmegállapodása ez év végén lejár, és Ukrajna világossá tette, hogy nem áll szándékában meghosszabbítani az üzletet. Ez körülbelül 15 milliárd köbméter éves szállítást veszélyeztet, ami az EU teljes importjának megközelítőleg 5 százalékát teszi ki.

Oroszországnak lehetősége van arra, hogy a TurkStreamen keresztül kis mértékben növelje a szállításokat. Európának azonban továbbra is alternatívákkal kellene pótolnia ennek a szállításnak a nagy részét.

Tekintettel az LNG-ellátás felfutására az év második felében és 2025-ig, az ING szerint Európa meg tudja oldani az orosz ellátás kiesését. A leállás miatt azonban az árak valószínűleg még mindig magasabbak lesznek. A piac egyre óvatosabb lesz azzal a lehetőséggel kapcsolatban is, hogy az orosz cseppfolyósított földgáz esetleg szankciós korlátozások alá kerül.